Luton Town : le communiqué du club après le malaise de Tom Lockyer

Quelques minutes après l’interruption de la rencontre entre Bournemouth et Luton, le club des Hatters a tenu à donner des nouvelles de son capitaine gallois, Tom Lockyer, victime d’un malaise et transporté à l’hôpital : «Nous espérons et prions pour notre leader et capitaine Tom Lockyer, qui, heureusement, est réactif et a été transporté à l’hôpital. Nous ne connaissons pas toute l’étendue de ce qui s’est passé ni quelles sont les prochaines étapes à ce stade, mais nous remercions Bournemouth et le personnel médical des deux côtés pour leur réponse immédiate, qui a été absolument incroyable. (…) Il est maintenant temps pour tous nos joueurs, notre staff et nos supporters de se rassembler comme nous le faisons toujours et d’apporter notre amour et notre soutien à Tom et à sa famille. Nos pensées sont avec lui et avec eux tous», pouvons-nous lire dans le communiqué.

Pour rappel, la rencontre comptant pour la 17ème journée de Premier League a été arrêtée par l’arbitre du match, Monsieur Simon Hooper, qui a décidé de renvoyer les deux équipes aux vestiaires : «Nous sommes désolés pour tous les supporters présents que les joueurs des deux équipes n’étaient pas dans un état d’esprit suffisant pour continuer le match après avoir vu leur coéquipier et ami bien-aimé partir ainsi, et que le personnel n’a pas pu continuer à gérer le match. de telles circonstances ayant dû faire face à la situation. Nous remercions tout le monde pour les merveilleux applaudissements et le chant du nom de Locks à l’intérieur du stade dans un moment si difficile», est-il écrit dans la suite de la missive publiée.