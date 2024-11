Le Real Madrid a déjà appelé son futur entraîneur

Ce jeudi, la presse espagnole égratigne le Real Madrid après sa défaite face à Liverpool en Ligue des champions (2-0). Outre Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti en prend pour son grade. Marca a d’ailleurs expliqué que le Mister va s’entretenir avec son président Florentino Pérez pour s’expliquer au sujet de la crise traversée par les Merengues. De son côté, la Cadena COPE fait des révélations sur le coach italien, qui serait menacé. C’est ce qu’a expliqué le journaliste Roberto Morales dans l’émission El Partidazo de COPE.

La suite après cette publicité

«Pourquoi voyons-nous Ancelotti lors d’une conférence de presse envoyer un message que nous avons rarement vu ? Il a montré son CV. Pourquoi ne regarde-t-il pas le négatif aujourd’hui et n’évoque que le positif ? Ils me disent de l’intérieur (du club, ndlr) qu’il y a quelques semaines, ils ont dit à Solari de se préparer. Et c’est un message qui lui est parvenu, tout comme il nous est parvenu, et il est parvenu à l’entraîneur (Ancelotti, ndlr). La moutarde est vite montée au nez d’Ancelotti (…) On m’a dit cette semaine, en buvant un verre avec quelqu’un d’important, que Solari a été prévenu.» Ce qui aurait agacé Carlo Ancelotti. Déjà entraîneur des Merengues par le passé, avec le Castilla puis l’équipe fanion, l’Argentin n’avait pas vraiment performé. Mais il se tient prêt au cas où, lui dont le nom a été cité une première fois il y a quelques jours…