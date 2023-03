Barça : Joan Laporta porte plainte contre un journaliste

La suite après cette publicité

Joan Laporta en guerre contre un journaliste. Selon des informations de Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone va déposer une plainte en son nom contre le journaliste Salvador Sostres. En cause, les derniers articles qu’il a publiés sur un blog personnel ('Les nines’) et dans le journal ABC. Le patron du Barça estime qu’il y a des injures et des calomnies envers sa personne dans les articles du journaliste.

Dans ses écrits, Sostres dévoile de graves insinuations sur les habitudes présumées du président au Santiago Bernabéu lors du dernier Clasico. Il remet en cause également la signature de Lewandowski et l’attribution des travaux du Camp Nou à la société turque Limak. Affaire à suivre.

