Le PSG donné favori contre le PSV Eindhoven !

Ne surtout pas se louper. Le PSG accueille le PSV Eindhoven mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes, et les hommes de Luis Enrique n’auront pas le droit à l’erreur. Car après 2 journées, ils ne comptabilisent que 3 points, suite à leur défaite à Arsenal. Il faut donc bonifier chaque match à domicile, face à un adversaire à sa portée. Du moins sur le papier, car dans son championnat, le PSV Eindhoven caracole en tête, avec 9 victoires en 9 matches !

Il ne faut donc pas prendre à la légère l’équipe dirigée par Peter Bosz, l’ancien coach de l’OL, où cohabitent d’anciens de L1, comme le portier Walter Benitez ou le défenseur Olivier Boscagli. Cela dit, en Ligue des Champions, ce n’est pas la même histoire puisque le PSV court après son premier succès, après une défaite initiale face à la Juventus Turin puis un nul concédé face au Sporting CP. Avec 1 seul point au compteur donc, le PSV cherchera la grosse performance face au PSG.

Un PSG qui a repris confiance

Le PSG, après une séquence négative avant la trêve internationale, a repris du poil de la bête avec sa victoire convaincante face à Strasbourg en L1 samedi dernier. Avec un Barcola étincelant, et un onze de départ qui a permis de faire tourner, avec les titularisations de Skriniar, Mayulu ou encore Doué, Luis Enrique a pu faire une revue d’effectif et reposer ses cadres, comme Dembélé, Marquinhos ou Hakimi. Il pourra donc sortir l’artillerie lourde face au PSV et motiver comme jamais ses troupes, à la recherche d’un premier match référence en Ligue des Champions. Alors, le PSG va-t-il enfin convaincre cette saison en Europe ?

