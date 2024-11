Wojciech Szczesny, le recrutement fantôme du FC Barcelone !

«Le FC Barcelone recrute Wojciech Szczęsny ! Le FC Barcelone et Wojciech Szczęsny ont trouvé un accord concernant la signature du gardien de but jusqu’au 30 juin 2025», voici ce qu’annonçait fièrement le FC Barcelone le 3 octobre dernier. Alors que son gardien Marc-André ter Stegen est forfait jusqu’à la fin de la saison, la doublure Iñaki Peña était propulsé titulaire. Un rôle dans lequel ce dernier apportait peu de certitudes et qui a donc poussé au recrutement du portier polonais Wojciech Szczesny. Certes âgé de 34 ans et jeune retraité pendant deux mois, celui qui a porté le maillot d’Arsenal, l’AS Roma et la Juventus a pour lui une grande expérience et sa dernière saison à la Juventus était satisfaisante. De quoi se montrer confiant quant à sa réussite en Catalogne.

Retrouvant d’ailleurs son ami et compatriote Robert Lewandowski qui a poussé dans son arrivée, Wojciech Szczesny arrivait en terrain conquis même si la concurrence avec Iñaki Peña allait battre son plein. A court de forme, il a profité de la trêve internationale d’octobre pour récupérer une partie de son retard physique et a ainsi pu commencer sur le banc contre Séville le 20 octobre dernier. Pour autant, il n’était pas question de sortir Iñaki Peña si rapidement de l’équipe pour autant. Je suis content qu’il (Szczęsny) dise qu’il est prêt à jouer, mais il n’y a aucune raison de changer de gardien de but. Iñaki Peña jouera contre Séville, déclarait alors Hans-Dieter Flick.

Wojciech Szczesny doit encore patienter

Pour autant, la situation n’a pas changé depuis. Titulaire contre le Bayern Munich, le Real Madrid, l’Espanyol de Barcelone, l’Étoile Rouge de Belgrade et dernièrement la Real Sociedad, Iñaki Peña s’est montré performant et n’a pas motivé Hans-Dieter Flick à asseoir la concurrence en lançant Wojciech Szczesny. Une situation acceptée par ce dernier. «Il ne lui a donné aucune raison de le laisser sur le banc. Nous avons beaucoup parlé. J’ai déjà dit à l’entraîneur que j’étais à 100% mais l’équipe travaille bien. Si l’alchimie n’est pas cassée, alors n’y touchez pas. Si j’étais à la place de l’entraîneur, je ne me ferais pas jouer non plus. J’aurai l’occasion de jouer plus tard. En ce moment, l’équipe travaille très bien, c’est la chose la plus importante», avait-il déclaré à Eleven Sports fin octobre.

Toujours de côté, Wojciech Szczesny maintient sa condition physique et reste prêt au cas où le niveau d’Iñaki Peña déclinerait. Hier lors de la défaite 1-0 du FC Barcelone contre la Real Sociedad, Iñaki Peña a joué et n’a pas forcément démérité. Néanmoins, pour sa onzième apparition de la saison, il a connu la défaite, reste désormais si Hans-Dieter Flick en tiendra rigueur au retour de la trêve internationale. Jusque-là, la situation était encore claire pour le coach allemand qui avait déclaré ceci le samedi 2 novembre dernier : «Szczęsny s’entraîne très bien, mais Iñaki Peña joue maintenant. Il a une grande personnalité. Il sera important dans le match de demain (contre l’Espanyol de Barcelone ndlr)), et il nous donne de la stabilité.» Pour le moment condamné au banc, Wojciech Szczesny doit ronger son frein en attendant son heure.