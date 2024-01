Brest : personne ne peut arrêter les troupes d’Eric Roy !

Ils l’ont refait et cette fois-ci au Parc des Princes dans un scénario fou sans craquer sur le fil. En effet, le Stade Brestois a accroché un match nul très précieux (2-2) contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir lors de la 19ème journée de Ligue 1. Comme lors de la phase aller, les troupes d’Eric Roy ont réalisé une très belle partie face à l’ogre parisien mais contrairement à la rencontre au stade Francis-Le Blé, les Bretons ont su conserver le résultat après avoir, une nouvelle fois, remonté au score de deux buts. Mais ce dimanche soir à Paris, Kylian Mbappé n’a pas été le sauveur à la 89ème minute comme sur la première confrontation de la saison. Au-delà de la seconde période quasi parfaite du Stade Brestois, ce match nul empoché au Parc des Princes permet à Brest de se placer à la 3ème position du classement, profitant ainsi des faux-pas de l’OM, de l’AS Monaco, du LOSC et de Reims durant le weekend.

En plus de cette belle prestation brestoise, la manière est à souligner. Le PSG jouait à domicile, dominait les débats, menait deux à zéro à la pause. Mais le message du coach semble être passé pour réaliser cette remontada : «Je leur ai fait passer un message un peu dur parce qu’on voulait être acteurs de ce match, on l’a été mais en étant un peu trop indisciplinés, déstructurés. Contre le PSG, tu es souvent le plus en danger quand c’est toi qui as le ballon. L’un des enjeux du match était d’annihiler leurs transitions mais on a été trop joueurs. En seconde période, on a continué à jouer mais en gardant cette structure. On a été récompensés car on y a toujours cru. Je leur ai dit que le 3e but serait le plus important. Marquer ce premier but a donné du courage à l’équipe. Je suis vraiment fier de pouvoir entraîner ce groupe-là», a déclaré Eric Roy, en conférence de presse, après le solide résultat acquis par ses joueurs.

Invaincu depuis le 5 novembre !

La position du Stade Brestois n’est pas due au hasard, loin de là. En effet, les Ty’Zefs n’ont pas perdu depuis le 5 novembre dernier, une rencontre contre l’AS Monaco à l’extérieur (3-2). De quoi rêver très très grand en Bretagne : «On se fixe des objectifs rapprochés, sur une série de matches. Avec un objectif de points à réaliser, on est sur le bon chemin. Et quand on réalise tous ces objectifs, les points s’accumulent. Se projeter sur le fait de finir dans les trois premiers, c’est tellement loin. Il faut garder les pieds sur terre. Profiter. Être conscient que cette équipe progresse, qu’elle a du talent», a précisé l’entraîneur breton en conférence de presse. Sur les dix dernières rencontres de championnat jouées, le bilan frôle la perfection avec 8 victoires et 2 nuls pour un total de 26 points pris dans la besace.

Et les statistiques montrent clairement que l’espoir est permis pour les troupes d’Eric Roy. Brest compte aujourd’hui 35 points en 19 matchs de Ligue 1. Cinq des sept équipes ayant compté exactement ce total de points à ce stade d’une saison à 18 équipes ont terminé sur le podium en fin d’exercice. Le parfum d’une qualification en Europe envahit logiquement les travées de Francis-Le Blé : «Oui on espère, on ne démérite pas depuis le début de saison. On fait des bonnes performances mais nous ne sommes pas des joueurs et une équipe qui s’enflamment. On sait d’où l’on vient, on sait qu’on a travaillé dur, on prend match après match et on va continuer comme ça. On a envie d’être acteur de chaque match que l’on fait, on verra où ça nous mène», a affirmé Mahdi Camara en zone mixte.

Malgré un mercato d’hiver sous pression, durant laquelle de nombreux cadres comme Lilian Brassier, Pierre Lees-Melou ou encore Bradley Locko attirent les convoitises, la confiance règne au SB29 : «On le dit entre nous à chaque fois, on en rigole, on se met des challenges en place avec le coach. On adhère à ça et on avance avec ça. On gagne des matchs, on joue librement. La Ligue des Champions ? On est bien placé, on ne va pas se priver, on continue d’avancer, on fait notre petit bout de chemin, on gagne des matchs et on prend des points importants à l’extérieur. On est sur notre vague, on continue et on prend le maximum de points jusqu’à la fin de saison et on verra bien», a poursuivi Mathias Pereira Lage, auteur de l’égalisation d’une sublime madjer, également en zone mixte. La prochaine étape sera capitale puisque Brest recevra l’OGC Nice, actuellement dauphin du PSG, pour une affiche qui sent déjà bon la poudre. Ensuite, il sera déjà l’heure de revenir dans la capitale pour retrouver le PSG en Coupe de France.