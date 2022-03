EdF : Hugo Lloris évoque les rumeurs d'un retour en France

De retour avec l'Equipe de France, Hugo Lloris peut faire une pause dans sa saison avec Tottenham avant d'attaquer la fin de cette dernière avec l'objectif d'accrocher le Top 4 et une place qualificative en Ligue des Champions. Présent depuis 2012 chez les Spurs, dont il est le capitaine, le champion du Monde 2018 arrivait en fin de contrat en juin avant sa prolongation jusqu'en 2024 en janvier dernier.

Avant de signer un nouveau bail avec le club londonien, son nom avait été évoqué dans plusieurs clubs comme l'AS Roma, le Stade Rennais ou encore son club formateur l'OGC Nice. Le principal intéressé à répondu à ces rumeurs dans L'Equipe: «j'arrivais en fin de contrat, donc je ne pouvais pas maîtriser les rumeurs. À partir du moment où j'avais l'intention de donner la priorité à Tottenham, la question n'a pas pu se poser très concrètement. Si j'avais décidé de partir, je l'aurais envisagé, mais à aucun moment je ne me suis dit que j'allais partir. Et quand les gens de ton club te respectent et t'estiment, tu fais attention à ces choses-là.»