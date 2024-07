Le FC Barcelone dévoile son nouveau maillot domicile 2024-2025

Qui dit début de la nouvelle saison dit aussi nouveau maillot pour les clubs. Et du côté de l’Espagne, si pour le moment le Real Madrid a attiré toute l’attention avec la présentation de Kylian Mbappé et la sortie de son nouveau maillot, le FC Barcelone a, ce jeudi, fait une grande annonce. Le club catalan a officiellement dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025.

Ce dernier a été dévoilé dans une vidéo sur les réseaux sociaux où l’on retrouve notamment Ronaldinho, Carles Puyol et Andrès Iniesta en plus des joueurs actuels de l’équipe masculine et féminine. Confectionnée par Nike et avec comme sponsor principal Spotify comme depuis deux saisons désormais, cette tunique rappelle énormément les premiers maillots du club catalan avec un bleu et un rouge de l’époque.

Un maillot qui rappelle la tunique traditionnelle du club

«En cette année de 125e anniversaire du Club, le design du maillot du FC Barcelone pour la saison 2024/25 s’inspire des origines et de l’héritage du Club. En utilisant les couleurs bleu et grenat, présentes sur l’écusson comme élément central, le design est unique et symbolique. Il représente l’identité de l’équipe au cours des années», écrit ainsi le communiqué barcelonais avant de donner plus de détails notamment sur l’une des particularités du maillot : son sponsor évolutif.

«Afin de rendre hommage au Club, le maillot s’inspire de celui de 1899, lorsque la tenue était bicolore. Le design est élégant et offre un contraste classique. Le logo de Spotify sera présent sur la partie frontale du maillot, à l’instar de celui de Nike. Le logo de la marque Ambilight TV apparaîtra sur la manche du maillot de l’équipe masculine, et celui de Bimbo sur la manche du maillot du Barça Féminin. Le logo UNHCR/ACNUR reste sous le numéro des joueurs. Durant la première phase de lancement, les nouveaux maillots du Barça en boutique arboreront le même logo Spotify que la saison passée, en version stadium et match. Les versions avec le logo renouvelé, qui seront celles que les joueurs porteront durant la saison 2024/25, pourront être acquises cet automne. »

