Real Madrid : la réaction de Zinédine Zidane après l'élimination

Et voilà le Real Madrid éliminé au stade des huitièmes de finale pour la deuxième fois consécutive. Un échec, forcément, pour le club 13 fois vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles. Manchester City l'a battu 2-1 au match retour, après l'avoir déjà emporté sur ce score au match aller. Forcément, Zinédine Zidane était très attendu au coup de sifflet final. Il n'a pas voulu accabler son défenseur Raphaël Varane, coupable de deux grosses erreurs, et il a livré son analyse sur la rencontre.

« Nous ne pouvons pas être heureux, mais fiers de ce que nous avons fait. Nous devons féliciter l'adversaire, qui a très bien joué. Il ne faut pas chercher des excuses. Deux matchs et nous avons perdu les deux, mais je suis très fier de mon équipe. On a tout donné sur le terrain et parfois ça ne sort pas… », a-t-il concédé au micro de Movistar. « Au final, c'est mérité. »

Zidane donne rendez-vous pour la saison prochaine

Il a poursuivi, cette fois en conférence de presse. « Quand vous perdez, il manque toujours quelque chose, mais vous avez dit que l'élimination était prévisible après la perte du match aller et je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, il y avait la possibilité de changer cela. On a eu l'occasion de le faire, surtout en seconde période, avec le ballon et à 1-1, mais ça n'a pas été possible. Je remercie les joueurs pour ce qu'ils ont fait toute l'année », a-t-il déclaré.

Relancé sur son avenir, et sur ses sensations personnelles, il a expliqué : « vous n'avez rien à penser. Je suis l'entraîneur de Madrid, et c'est tout. Il n'y a plus de questions à poser à ce sujet. Maintenant, nous allons tous nous reposer et nous reviendrons pour une belle saison. » Zinedine Zidane ne fait donc pas un drame de cette élimination prématurée. Le titre obtenu en Liga lui redonne sans trop de mal le sourire.