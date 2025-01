EdF : Adrien Rabiot évoque Zidane

Cadre de l’équipe de France de Didier Desschamps depuis plusieurs années maintenant, Adrien Rabiot a profité de son passage devant la presse avec l’OM pour s’exprimer sur l’équipe de France. Il rend hommage au sélectionneur actuel, qui a annoncé son départ à la tête des Bleus après le Mondial 2026. D’après le milieu de terrain, Deschamps voudra finir sur une bonne note avant de rendre son tablier et de laisser la place à son successeur, qui pourrait être Zinedine Zidane.

«Cela peut booster tout le monde, autant les joueurs que lui et son staff. Il va rester une dernière grosse compétition, à part la Ligue des nations. Ce sera un objectif pour lui, il a cet esprit de compétiteur de vouloir bien finir. Pour les joueurs, aussi, de pouvoir bien figurer et lui offrir quelque chose, une belle sortie, parce que c’est ce qu’il mérite. Pour la suite, c’est difficile d’en parler. Zidane ? Ce serait très fort. Mais on ne peut pas en dire plus parce qu’on ne sait pas ce qu’il en sera», assure Rabiot.

