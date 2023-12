Brighton : énorme coup dur pour Mitoma !

Brighton va devoir resserrer encore la ceinture. Ces derniers temps, l’actuel 9e de Premier League alterne le bon et le moins bon dans ses résultats. Les Seagulls sont attendus chaque week-end et ne surprennent plus autant leurs adversaires qu’auparavant. Une certaine irrégularité qui peut également s’expliquer par l’hécatombe de blessures qui touche l’équipe de Roberto De Zerbi, qui va devoir se passer de l’intenable Kaoru Mitoma.

Auteur de 3 buts et 5 passes décisives cette saison en Premier League, le Japonais s’apprête à être éloigné des terrains pour une durée comprise entre 4 et 6 semaines. C’est en tout cas ce qu’a confirmé De Zerbi en conférence de presse avant d’affronter Tottenham jeudi soir (20h30). Touché à la cheville, Kaoru Mitoma était sorti sur blessure en cours de jeu face à Crystal Palace (1-1), le 21 décembre dernier. La tuile pour l’ailier virevoltant, qui pourrait en plus rater la Coupe d’Asie.