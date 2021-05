Barça : Koeman crie au manque de respect

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman a réaffirmé son envie de rester sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. Le Batave est également apparu très remonté face aux récentes critiques et fuites dans la presse espagnole. Il a crié au manque de respect et invité ses interlocuteurs à plus de mesure dans leurs commentaires et analyses au regard du travail accompli cette saison. Et même sa direction.