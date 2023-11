Le Barça et le Real Madrid s’arrachent Nico Williams

Frère d’Inaki Williams, le jeune ailier Nico Williams est un joueur convoité. Il faut dire que du haut de ses 21 ans, l’international espagnol est déjà une référence à son poste en Espagne. Vif, rapide et percutant, celui qui a disputé 9 matches cette saison (1 but, 4 passes décisives) est un profil qui beaucoup de clubs désirent. Et sa situation contractuelle fait énormément parler en Espagne. Car son contrat se termine cet été et il n’a toujours pas prolongé.

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone veut en faire sa priorité cet été et veut donc sauter sur l’occasion. Des contacts existent déjà avec l’entourage du joueur. Mais les Blaugranas auront de la concurrence puisque le Real Madrid suit aussi attentivement le joueur. Selon le quotidien catalan, Nico Williams, bien qu’ouvert à un départ, compte prolonger son contrat avec l’Athletic, son club formateur, pour leur permettre de toucher une somme en cas de départ. Le joueur ne veut pas partir en mauvais terme et souhaite respecter son club. Une clause basse dans une prolongation d’un an pourrait être signée dans les prochains mois.