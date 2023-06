Le XI de légende de la carrière de Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Zlatan Ibrahimovic a raccroché les crampons. À 41 ans, l’attaquant suédois en a fait l’annonce ce week-end lors de la dernière journée de Serie A. Il met fin à une carrière longue de plus de 20 ans, durant laquelle, il aura marqué sur quatre décennies différentes (les années 90, 2000, 2010 et 2020). Durant cette période, il a eu le temps de côtoyer les plus grands joueurs de sa génération. L’ancien Parisien a d’ailleurs sorti un livre sobrement intitulé "Je suis le football" dans lequel il dresse son onze des joueurs les plus forts avec qui il a évolué. Attention les yeux !

Dans les buts, on retrouve un autre ex-élément du PSG en la personne de Gianluigi Buffon. Ibrahimovic a choisi un 4-3-3 avec Lilian Thuram en latéral droit, son grand ami Maxwell à gauche, et une charnière centrale composée de Thiago Silva «un Ibra en défense» et Alessandro Nesta. Au milieu, il a choisi Patrick Vieira, Xavi Hernandez, l’actuel coach du FC Barcelone, et Pavel Nedved. Enfin devant, il aligne un trio qui ferait rêver n’importe qui avec les présences de Messi, Ronaldinho et… évidemment, lui-même en numéro 9.

