Olympico : l'OM prévient ses supporters

Ce dimanche à 20h45, l'Olympique de Marseille (2e, 65 points) et l'Olympique Lyonnais (8e, 52 points) vont s'affronter à l'Orange Vélodrome. Une rencontre qui sent la poudre entre les deux Olympiques. Pour rappel, le match aller avait été stoppé dès la quatrième minute de jeu suite à un jet de bouteille en plastique sur Dimitri Payet. La rencontre avait été finalement rejouée le 1er février et les Gones s'étaient imposés 2 à 1. Avant la manche retour à Marseille, le club phocéen a mis en garde ses supporters.

«Jets de projectiles, intrusion sur la pelouse… L’Olympique de Marseille, toujours sous le coup d’un point de pénalité avec sursis, en appelle à la responsabilité de ses supporters lors du match contre Lyon. Dimanche à 21 heures, l’OM accueille Lyon à l’Orange Vélodrome pour une rencontre qui doit être synonyme de grande fête du football et, on l’espère tous, de victoire. L’Olympique de Marseille en appelle à la responsabilité de ses supporters pour assurer le bon déroulement des rencontres à l’Orange Vélodrome. Nous invitons nos supporters à la plus grande vigilance concernant le jet d’objets et l'intrusion sur le terrain. L’Olympique de Marseille est toujours sous le coup d’un sursis vis-à-vis de la Ligue de Football Professionnel avec notamment la perte d’un point au classement. L’Olympique de Marseille vous demande donc de respecter et d’appliquer ces consignes dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome». Le message est passé !

⚠️ L’Olympique de Marseille étant toujours sous le coup d’𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗽𝗲́𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘀𝘂𝗿𝘀𝗶𝘀 , le club en appelle à la responsabilité de tous quant aux jets de projectiles et aux intrusions sur la pelouse lors du match #OMOL 🏟 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 29, 2022

