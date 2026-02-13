Ligue des Champions : le pactole pour le PSG, Brest se régale et Lille a touché plus d’argent que Manchester City

La saison 2024/2025 marquait un tournant dans l’histoire de la Ligue des Champions. Désireuse de redynamiser sa compétition phare et de la rendre plus lucrative, l’UEFA lançait sa toute nouvelle formule avec 36 équipes. Chaque club disputait huit matches contre des adversaires tirés au sort avec l’objectif de finir parmi les 24 premiers pour espérer voir au moins les barrages. Passé tout près de l’élimination, le Paris Saint-Germain a été le parfait exemple du succès de cette nouvelle mouture.

Un gâteau à plus de 3 milliards d’euros à se partager

Qualifié aux forceps, le club de la capitale est passé par la case barrages, mais a fini par remporter le Graal pour la première fois de son histoire à l’issue d’un parcours riche en émotions. En attendant de voir quelle écurie succèdera aux Rouge et Bleu, l’UEFA a profité de son congrès annuel pour dévoiler la répartition des gains de l’édition 24/25 de la C1. Pour rappel, les 36 participants se partageaient un gâteau de 3,352 milliards d’euros. Un trésor dont une partie est composée comme suit : un bonus de qualification de 18,620 M€, auquel s’ajoute le gain lié à la toute nouvelle « valeur pilier ».

Une nouveauté qui « combine l’ancien pool market (valeur du marché médiatique par pays) et les piliers « coefficient » (coefficients individuels des clubs). La « valeur pilier » comprend deux parties : une partie européenne et une partie non européenne. Les montants alloués aux deux parties sont proportionnels au résultat réel des ventes des droits médiatiques pour cette compétition sur les marchés de l’UEFA (partie européenne) et tous les autres marchés (partie non européenne) », selon la définition donnée par l’UEFA. Ensuite, des montants sont alloués en fonction de la performance durant phase de ligue et du classement à la fin de la phase de ligue.

144 M€ pour Paris

Enfin, 11 M€ étaient accordés pour une qualification en huitièmes de finale, 12,5 M€ pour les quarts, 15 M€ pour être dans le dernier carré, 18,5 M€ pour le finaliste malheureux et 25 M€ pour le grand vainqueur. À ce petit jeu, le Paris Saint-Germain est logiquement le grand gagnant de l’histoire. Les champions d’Europe 2025 ont touché pas moins de 144,415 M€. Un montant qui aurait pu être bien plus important si Paris n’avait pas vécu une phase de ligue compliquée (15e du classement). Vaincu par les hommes de Luis Enrique à Munich, l’Inter est deuxième de ce classement avec 136,625 M€. Battu en demi-finale par le PSG, Arsenal complète le podium avec 116,998 M€.

Pour le reste des clubs français engagés, le LOSC a été récompensé de son beau parcours. Qualifiés directement pour les huitièmes de finale après avoir battu des équipes telles que le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et Feyenoord, les Dogues ont été privés des quarts par les Marsupiaux, mais ils ont touché 78,716 M€ (12e). Pour l’anecdote, les Nordistes ont même gagné plus d’argent que Manchester City. Éliminés en barrages par le Real Madrid, les Skyblues ont perçu 76,215 M€ (13e). Sortie en barrages par Benfica, l’AS Monaco est la 21e équipe la mieux rémunérée (59,768 M€), deux places devant l’une des surprises de la compétition, le Stade Brestois (51,827 M€). Enfin, le Slovan Bratislava est la formation ayant touché le moins d’argent avec 21,872 M€.

Le top 10 des clubs les mieux rémunérés en C1 pour la saison 2024/2025 :

PSG : 144,415 M€

Inter : 136,625 M€

Arsenal : 116,998 M€

FC Barcelone : 116,562 M€

Bayern Munich : 105,865 M€

Borussia Dortmund : 102,162 M€

Real Madrid : 101,829 M€

Liverpool : 98,134 M€

Bayer Leverkusen : 87,106 M€

Atlético de Madrid : 84,918 M€