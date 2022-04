ASSE : Pascal Dupraz prend ses responsabilités après la claque à Lorient

Le coach de l’AS Saint-Etienne Pascal Dupraz est revenu sur la lourde défaite de son équipe sur la pelouse de Lorient vendredi soir (6-2). Le technicien français a pris ses responsabilités après le naufrage de son équipe. « J'explique la défaite par ma responsabilité. Celle du coach, c'est de répéter aux joueurs que le foot se respecte. Quand on fait cette entame, il ne faut surtout pas en rajouter sous prétexte qu'on mène 2-0. Il faut respecter les fondamentaux, c'est primordial et c'est ce qu'on n'a pas su faire. Même si réduction de l'écart arrive tôt, on pressent que ça va se passer comme ça », a déclaré Dupraz au micro d’Amazon Prime.

La suite après cette publicité

Le coach stéphanois a également pointé du doigt l’attitude de ses joueurs qui n’ont pas respecté son plan de jeu selon lui. « C'est un naufrage collectif. C'est un péché d'orgueil, une attitude vaniteuse, pas une attitude qui sied à un joueur professionnel. Sur le chemin de la rédemption, il reste sept matches, et quels que soient les scores, on va être barragistes après cette journée. C'est mieux qu'il y a trois mois, mais je souhaite que les joueurs comprennent que pour laisser l'ASSE en L1, il faut respecter le plan de jeu, remettre le métier sur l'ouvrage pendant 94 minutes. Certains ont décidé qu'il fallait aller chercher haut plutôt que rester compact. Comble de l'ironie, on travaille toute la semaine sur le fait que Lorient est une équipe qui contre et on se fait contrer », a expliqué le coach de 59 ans après la rencontre. Saint-Etienne, actuellement 18e de Ligue 1, affrontera Brest samedi prochain (17h).