Le PSG et Luis Enrique sont chauds sur Karim Coulibaly !

Leader du classement de Ligue 1 et toujours en course en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reste une équipe dominante capable de conserver ses titres en championnat et en C1. Cependant, le club de la capitale modifie le visage de son équipe à coups de petites retouches. L’été dernier, Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma et Illia Zabarnyi est venu étoffer une défense qui se prépare à la fin de l’ère Marquinhos. Des renforts qui peinent à donner satisfaction puisqu’elles passent le plus clair de leur temps sur le banc de touche.

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Paris s’est-il trompé dans ses cibles ? L’avenir nous le dira, mais les Rouge et Bleu comptent tenter de nouveaux paris. Et encore en défense. Le média allemand spécialisé dans l’actualité du Werder Brême, Deich Stube, révèle que le PSG courtise le défenseur germano-ivoirien Karim Coulibaly. Les champions d’Europe en titre auraient supervisé le joueur de 18 ans à plusieurs reprises et des contacts auraient déjà été noués entre le club français et les représentants de Coulibaly. À noter qu’aucune offre officielle n’aurait été faite, mais le média assure qu’un départ pourrait se négocier en échange d’un chèque compris entre 45 et 50 M€, si le Werder se maintient. Le club allemand et les agents du joueur ont d’ailleurs convenu d’une séparation l’été prochain en cas de belle offre.

Un transfert à 45-50 M€

Arrivé au Werder en 2024 en provenance d’Hambourg, Karim Coulibaly a été lancé dans le grand bain de la Bundesliga cette saison. Avec 21 apparitions au compteur, le défenseur est même titulaire. Gaucher, Coulibaly possède un profil qui permettrait de pallier le départ d’un autre gaucher, à savoir Lucas Beraldo ou Lucas Hernandez. Malgré le mauvais classement du Werder en Bundesliga (15e), Coulibaly est un grand espoir du football allemand. Courtisé par la Côte d’Ivoire, le défenseur, passé par toutes les sélections de jeunes (U17, U18, U19) a été appelé ce vendredi pour la première fois chez les Espoirs allemands.

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« Coulibaly est un défenseur gaucher qui sait bien jouer au ballon. Il est déjà très à l’aise avec le ballon, même s’il est souvent le plus jeune joueur sur le terrain et que le Werder lutte pour éviter la relégation. Il a donc manifestement une très grande confiance en lui. Il aime effectuer des passes qui cassent les lignes de la défense adverse et même de belles transversales. Bien sûr, son style de jeu et son jeune âge l’amènent à commettre des erreurs dans la construction du jeu, ce qui a déjà conduit à des buts pour l’adversaire, mais défensivement, il s’en sort bien la plupart du temps », nous a confié notre collègue de Fussball Transfers, Lukas Hörster. Un défenseur bon balle au pied pour relancer le jeu : pas de doutes, il s’agit bien d’un profil qu’apprécie Luis Enrique…