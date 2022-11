Iran - États-Unis : les compos officielles

L'Iran et les États-Unis se retrouvent ce mardi soir à 20h pour un match absolument crucial dans le groupe B, c'est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato. L'enjeu est simple : le vainqueur sera qualifié pour les huitièmes de finale, le perdant sera éliminé. Après deux matchs nuls face au Pays de Galles (1-1) et à l'Angleterre (0-0), la Team USA est pour l'instant 3ème du groupe, un point derrière l'Iran, écrasé par les Anglais (6-2) avant de se relancer face aux Gallois (0-2). La Team Melli part donc avec un léger avantage : en cas de match nul, c'est elle qui se qualifiera à condition que les coéquipiers de Gareth Bale ne fassent pas l'exploit contre les Three Lions.

Pour ce match décisif, Carlos Queiroz reconduit les mêmes hommes qui ont obtenu la victoire contre le Pays de Galles à l'exception du gardien : Alireza Beiranvand retrouve sa place après avoir été victime d'un violent choc au visage lors du premier match. Devant, on attendra beaucoup du duo Taremi-Azmoun. Côté américain, deux changements à noter par rapport au match face à l'Angleterre vendredi. À la pointe de l'attaque, c'est Josh Sargent qui reprend la place de titulaire à Haji Wright, épaulé par Timothy Weah et Christian Pulisic. En défense centrale, Cameron Carter-Vickers supplée Walker Zimmerman aux côtés de Tim Ream. On surveillera de très près le milieu Adams/McKennie/Musah qui avait fait forte impression face au trio Rice/Bellingham/Mount.

Les XI officiels :

Le XI de l'Iran : Beiranvand - Mohammadi, Hosseini, Pouraliganji, Rezaeian - Hajsafi (C), Nourollahi, Ezatolahi - Gholizadeh, Taremi, Azmoun.

Le XI des États-Unis : Turner - Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson - Adams (C), McKennie, Musah - Weah, Sargent, Pulisic.

