PSG - RB Leipzig : les compositions probables

Le PSG a rendez-vous avec un tournant de sa saison ce soir. La réception du RB Leipzig au Parc des Princes (à suivre en live commenté sur Foot Mercato) s'avère être déjà décisive dans l'optique des 8es de finale de la Ligue des Champions. Une défaite condamnerait quasiment les Franciliens, si jamais Manchester United venait à battre Istanbul Basaksehir. Sans filet, ils joueront en plus à huis clos et, comme d'habitude, sans quelques cadres de l'effectif.

Thomas Tuchel pourra compter sur la présence de Keylor Navas dans les cages. Le gardien de but devrait avoir une défense devant lui composée de Florenzi, Marquinhos, Diallo et Bakker. Kimpembe ayant été exclu lors de la défaite 2-1 en Allemagne il y a 15 jours, il est suspendu pour cette rencontre, alors que Kurzawa ne semble pas avoir convaincu son entraîneur de le titulariser. Si cela venait à être confirmé, ça serait un véritable camouflet pour l'international français, franchement en difficultés à Monaco ce week-end.

Di Maria, Neymar, Mbappé et Kean alignés d'entrée ?

Le technicien allemand joue aussi une partie de son avenir ce soir alors il tente de réserver une petite surprise. Dans ce 4-4-2, Herrera devrait être associé à Leandro Paredes au milieu de terrain. Dans le dur depuis son arrivée dans la capitale, Danilo serait laissé sur le banc au coup d'envoi, tout comme Marco Verratti, tout juste de retour de blessure. Enfin devant, Di Maria, Neymar évolueront sur les ailes alors que Mbappé devrait être aligné en pointe aux côtés de Moise Kean, qui avait été excellent à l'aller.

En face, le RB Leipzig est attendu dans un système en 3-4-3 avec le Hongrois Gulacsi en gardien de but. La défense ne devrait pas bouger par rapport à la première rencontre entre les deux équipes puisque Konaté, Upamecano et Orban sont annoncés. Au milieu de terrain, Adams et Angeliño sont attendus sur les ailes alors que l'axe sera sans doute composé du duo Haïdara-Sabitzer. Enfin devant, il ne devrait pas y avoir de véritable attaquant de pointe avec les présences de Nkunku, buteur à l'aller face à son ancien club, Olmo et Forsberg.