Man City : l’attitude ahurissante de Pep Guardiola avec Stefan Ortega

Sur une série de trois victoires consécutives après avoir vécu une période noire, Manchester City est retombé dans ses travers ce mardi. Opposés à Brentford en Premier League, les Skyblues ont ouvert le score à la 66ème minute par l’intermédiaire de Phil Foden, qui a ensuite doublé la mise un peu plus de deux minutes plus tard. Mais les joueurs de Pep Guardiola se sont ensuite écroulés, encaissant un premier but à la 82ème, avant de se faire égaliser au bout du temps additionnel.

Déjà apparu agacé, et le mot est faible, après une performance semblable de son équipe en novembre dernier contre le Feyenoord, le technicien catalan a une nouvelle fois montré une attitude très étrange face à Stefan Ortega ce mardi soir. Pep Guardiola a semblé consoler son joueur, tout en paraissant hors de lui et le fusillant du regard. Un comportement qui ne manquera pas de faire parler.