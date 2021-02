Liga : Elche l'emporte face à Eibar

La 24e journée de Liga continuait ce samedi. Alors que l'Atlético et le Real Madrid disputent leur match d'avant-LDC dans l'après-midi et la soirée, on avait un duel entre Elche et Eibar en terres valenciennes. Et c'est l'équipe locale qui a pris les trois points avec un succès 1-0.

C'est Dani Calvo, peu après la demi-heure de jeu, qui a fait trembler les filets. Le seul et unique but d'une partie assez équilibrée, qui permet à Elche de sortir de la zone rouge... en y plongeant son rival du jour.

