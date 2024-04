OM : Jean-Louis Gasset éclaircit son avenir

À la tête de l’OM depuis le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset (70 ans) s’était engagé pour une mission de seulement quelques mois pour terminer la saison. Après avoir remis l’équipe sur de bons rails, les dernières performances sont plus difficiles avec cinq défaites de rang. Dans La Provence, le technicien de l’OM s’est exprimé sur son avenir.

« Mon avenir ? Je ne pense pas au lendemain. J’ai dit à ma mère : "Dans un mois je suis là". Elle m’attend. Si j’ai pensé à rester ? Non, je voulais connaître, vibrer, sentir l’OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j’ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus fort, j’en ai envie » a-t-il expliqué au journal marseillais. Avant de penser à l’avenir, Jean-Louis Gasset et les siens ont rendez-vous demain à l’Orange Vélodrome pour le match retour des 1/4 de finale de Ligue Europa contre Benfica.