OM : le nouveau naufrage ne passe pas du tout à Marseille

L’OM est bien redescendu de son nuage et le rêve est terminé. Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset et ses débuts en fanfare, les supporters marseillais s’étaient mis à croire à une fin de saison historique avec une folle remontée au classement. Ce vendredi soir, la réalité a frappé de plein fouet une équipe de l’OM décevante. Face à Lille, les Marseillais se sont inclinés (3-1) et ont surtout montré qu’ils étaient bien loin du niveau requis pour croire à la Ligue des Champions la saison prochaine. Avec une 7e place au classement et déjà 10 points de retard sur le 3e, la qualification en C1 est déjà entérinée. Un terrible échec pour le président Pablo Longoria qui avait fixé en interne cet objectif au tout début de saison.

La suite après cette publicité

Le seul moyen d’y croire désormais serait de remporter la Ligue Europa. Et quand on voit le niveau de jeu de l’équipe marseillaise ces dernières semaines, difficile d’y croire. Car l’OM reste tout simplement sur quatre défaites de suite. Preuve de la terrible série en cours pour Jean-Louis Gasset qui avait impressionné pour ses débuts, l’ancien adjoint de Laurent Blanc est devenu le premier entraineur à compter 4 défaites après ses 9 premiers matchs sur le banc de l’OM en compétition officielle depuis Michel en 2015 (4). Face à Lille, Gasset a d’ailleurs passé un gros coup de gueule pour dénoncer l’attitude de son équipe. Mais ce samedi matin, c’est bien lui qui est ciblé par la presse marseillaise.

À lire

Lille-OM : l’énorme coup de gueule de Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset pointé du doigt

Dans son édition du jour, La Provence n’hésite pas à dénoncer son coaching. «Il faut dire, à la décharge de l’entraîneur héraultais, que l’OM, avec son équipe de bric et de broc, était privé de pas moins de huit éléments pour cette affiche face aux Dogues. Mais cette hécatombe d’absents n’explique pas non plus le temps de réaction de Gasset pour insuffler un nouvel élan en cours de match alors que ses hommes faisaient vraiment peine à voir.» Le quotidien local a d’ailleurs eu des mots crus pour qualifier la prestation marseillaise et plus globalement la saison. «De la parole aux actes, il y a un fossé bien trop grand. (…) À la dérive, sans idée ni engagement, avec un pressing réduit à la portion congrue et des ambitions bien trop minimalistes, l’OM a eu besoin d’un but contre son camp d’Ismaily (81) pour réduire l’écart au score. C’est dire le niveau d’ensemble du collectif marseillais, dépassé dans quasiment tous les compartiments du jeu et manquant cruellement d’efficacité dans le dernier geste, l’avant-dernier et même l’anté-pénultième… Un naufrage.»

La suite après cette publicité

Avec cette très mauvaise série en cours, l’OM coule peu à peu après avoir cru un temps sortir la tête de l’eau. Et cette nouvelle défaite arrive au pire moment puisque Marseille va aborder sa double confrontation face à Benfica en quarts de finale de Ligue Europa. Pas l’idéal donc pour aborder deux matches décisifs face à une prestigieuse équipe européenne. Jean-Louis Gasset va devoir trouver des solutions malgré un effectif décimé par les blessures. Sur le terrain, il devra aussi proposer mieux alors que son équipe ressemblait à celle de Gattuso voire Marcelino avant lui. Car, un nouvel échec dans les prochains jours, et c’est la saison marseillaise qui se terminerait définitivement.