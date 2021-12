Arsenal : le retour en très grande forme de Gabriel Martinelli

La suite après cette publicité

« Il s'entraîne incroyablement dur, il est toujours prêt à en faire plus, il n'a pas peur de prendre des risques, et c'est ce que j'aime chez lui. » Par ces paroles, Mikel Arteta résume en quelques mots les raisons l'ayant poussé à intégrer Gabriel Martinelli à son onze de départ lors des dernières sorties d'Arsenal en Premier League. Le jeune attaquant brésilien de 20 ans conforte en tout cas les choix de son entraîneur ces dernières semaines et confirme son retour en forme après avoir quasiment disparu des radars pendant quelques mois chez les Gunners.

Le déclic pour sortir de l'ombre

Le très prometteur natif de Guarulhos avait pourtant démarré la saison 2021-2022 en tant que titulaire. Il avait participé aux défaites inaugurales à Brentford (0-2) et contre Chelsea (2-0). Mais, loin d'être au top de sa forme après un retour tardif du Japon, où il venait de remporter les Jeux Olympiques avec les U23 du Brésil face à l'Espagne, il s'était montré incapable d'influencer le jeu et de faire des différences sur son côté gauche, lui d'ordinaire si explosif et provocateur.

Le technicien espagnol décidait alors de le renvoyer sur le banc pendant un moment. Gabriel Martinelli a en effet dû se contenter de trois petites apparitions en Premier League (11 minutes disputées) entre fin août et fin novembre, bénéficiant seulement d'un temps de jeu plus conséquent en League Cup où il a notamment délivré une passe décisive contre l'AFC Wimbledon. Puis vint le déclic contre Newcastle (2-0), le 27 novembre dernier. Alors que le score était de 1-0 en faveur d'Arsenal, le n°35 a profité d'une blessure de Bukayo Saka pour entrer en jeu et faire le break sur son premier ballon touché, permettant à l'Emirates Stadium de souffler. Une apparition percutante qui a eu le mérite de bouleverser l'ordre des choses aux yeux de Mikel Arteta.

Plus tueur devant le but

Car depuis, «Gabi» Martinelli a débuté chaque rencontre jouée par les Gunners en Premier League. « Nous avons commencé à utiliser Gabi de plus en plus quand nous pensions que c'était le moment. Cela ne sert à rien d'exposer un joueur [...] car cela ne sera pas bénéfique pour le joueur. Au final, nous sommes là pour protéger le joueur et développer les joueurs que nous avons de la meilleure façon possible. Nous jugeons chaque jour avec ce que nous voyons et je suis vraiment content de lui et de la façon dont il se comporte », expliquait récemment l'ancien adjoint de Pep Guardiola pour justifier la gestion de son attaquant. Une place de titulaire amplement méritée, aux côtés d'Alexandre Lacazette, Martin Odegaard et Bukayo Saka pour former le quatuor offensif d'Arsenal, tant Gabriel Martinelli performe.

Christmas came a bit earlier this year 😄🎁🎁

Very proud to have scored @Arsenal 7000 goal pic.twitter.com/VJlzaC3ymo — Gabriel Martinelli (@gabimartinelli) December 18, 2021

Tout en étant toujours autant utile dans le pressing, précieux à la récupération et généreux dans l'effort, le joueur recruté à Ituano en 2019 a surtout progressé dans la finition, se montrant plus tueur devant le but et décisif dans le dernier geste (4 buts et 2 passes décisives lors des 6 derniers matchs). « Il a parcouru un long, très long chemin parce que son énergie, sa passion, son engagement, on ne peut pas faire mieux, mais il y a d'autres aspects du jeu qu'il a dû développer et maintenir ceux pour lesquels il est exceptionnel, comme aujourd'hui, parce que quand il a des occasions, il les met au fond. Il est une vraie menace devant le but. Encore une fois, il est dans la bonne direction », estime Mikel Arteta. À l'approche du Boxing Day et d'un calendrier chargé pour Arsenal, Gabriel Martinelli espère pouvoir enfin enchaîner et éviter les blessures. Il aura aussi à cœur de confirmer un peu plus son retour sur le devant de la scène avec les Canonniers, qui, avec leur jeunesse dorée et l'effectif le plus jeune de Premier League, peuvent sereinement envisager l'avenir...