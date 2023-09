Boca Juniors : Dario Benedetto se prend un double doigt d’honneur contre Palmeiras

Jeudi soir avait lieu la demi-finale aller de la Copa Libertadores entre Palmeiras et Boca Juniors. Un match qui s’est soldé par un 0-0 frustrant pour un certain Edinson Cavani, pas verni devant le but. Mais Olé rapporte qu’une autre action fait polémique.

En effet, alors que Dario Benedetto se faisait avertir après avoir fait une réclamation au quatrième arbitre, la télévision argentine a capté une image sur laquelle on voit une dame se réjouir du carton jaune reçu par l’ancien Marseillais. Elle était d’ailleurs si contente qu’elle a adressé par derrière un double doigt d’honneur à l’attaquant des Xeneizes. La grande classe.