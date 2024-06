Euro 2024 : un sélectionneur répond aux accusations de match truqué de son équipe

Pour la première fois depuis 2000, la Roumanie est parvenue à passer le stade de la phase de groupe d’un Championnat d’Europe… mais non sans polémique. Avant le dernier match face à la Slovaquie (1-1), l’ancien international roumain, Danut Lupu (14 sélections), avait prédit un match nul fumeux : «On va se qualifier avec un match nul face à la Slovaquie, c’est arrangé. Ce serait dommage que les deux pays ne passent pas, pourquoi prendre des risques ?», avait-il déclaré.

Face à la polémique naissante, le sélectionneur des Tricolori, Edward Iordanescu, a réagi : «Certaines personnes devraient s’excuser. Ils auraient dû attendre de nous voir avant de nous juger. C’était honteux. Il me semble clair que les deux équipes ont tout donné pendant 80 minutes. Tout le monde a tout donné. Parler avant un match et jeter de la boue sur les équipes et les joueurs, sur notre travail et notre dignité, c’est honteux», a-t-il pesté. Pour rappel, les Roumains défieront les Pays-Bas en 1/8es de finale de l’Euro, mardi.