FC Barcelone : tous les rêves sont permis pour Samuel Umtiti

Et si Didier Deschamps envoyait des cadeaux de remerciements à l'attention de Ronald Koeman à la fin de la saison ? Lors de la dernière Coupe du Monde, on pense notamment à la rencontre face à la Belgique en demi-finale, le sélectionneur des Bleus a pu compter sur un grand Samuel Umtiti. L'ancien Lyonnais avait même sacrifié son corps (il ressentait déjà des gênes au genou) afin d'offrir à la France sa deuxième Coupe du Monde en l'espace de 20 ans.

Forcément, depuis, c'est une longue descente aux enfers. Pourtant, depuis quelques semaines maintenant le Français, sous la houlette de Ronald Koeman à Barcelone, entrevoit enfin le bout du tunnel. Même s'il profite de quelques absences dues à des blessures, Umtiti a été titulaire et a joué la totalité de la rencontre le neuf janvier contre Grenade (victoire 4-0 du Barça) et rebelote ce week-end avec la victoire des Blaugranas face à Elche (2-0).

Clément Lenglet était disponible

Visiblement, ses pépins physiques, qu'il a connus sur ces deux dernières années, sont loin derrière lui et on peut lire dans Sport ce lundi que Ronald Koeman « est prêt à aider l'international français autant qu'il le peut à se reconnecter et à devenir ce défenseur central audacieux et agile qui a atteint son plafond en conquérant la Coupe du Monde en Russie avec l'équipe nationale ». Mais cette seconde titularisation est bien différente de celle du 9 janvier.

En effet, ce week-end, contre Elche, Clément Lenglet était disponible. Mais c'est Umtiti qui a été préféré. Ronald Koeman se montre donc tout à fait disposé à donner du temps de jeu à celui qui avait montré énormément de belles choses à son arrivée en Catalogne. Qui sait, s'il continue d'enchaîner les bonnes performances, Didier Deschamps le convoquera peut-être à nouveau dans son groupe. Avec l'Euro qui arrive dans quelques mois, tous les rêves sont permis.