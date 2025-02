Jamel Debbouze demande de l’amour pour Kylian Mbappé

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est passé par toutes les émotions. Après un début d’aventure compliqué avec le Real Madrid, le Bondynois a repris des couleurs ces dernières semaines et a commencé à réaliser de meilleures prestations sur le terrain. Lancé depuis le mois de décembre, l’ancien du PSG est de retour au premier plan avec les Merengues et ses statistiques continuent de suivre. Pour autant, cela ne permet pas au capitaine de l’équipe de France d’être encore critiqué par certains observateurs. Face à des critiques parfois dures, Mbappé peut compter sur le soutien de Jamel Debbouze. Proche du numéro 9 madrilène, l’acteur a demandé de l’amour à l’égard de son ami dans les colonnes de L’Équipe :

La suite après cette publicité

«Mon soutien pour Kylian Mbappé ? Le temps m’a donné raison. Aujourd’hui, tout le monde l’encense. Il touche des sommes folles, on a le droit de critiquer le joueur mais pas l’homme, pas la famille. Ne pensez pas que le succès soit une bénédiction, c’est aussi une tare. (…) Kylian, c’est devenu ma famille. On a été confinés ensemble ! Je vous jure, j’ai été confiné avec la famille Mbappé pendant plusieurs mois, dans la même maison, dans le sud de la France. La banlieue, le succès, l’argent, nos origines, on a des choses en commun. Malgré toute l’assurance qu’ils peuvent avoir, cette famille-là me donne le sentiment d’un oiseau tombé de son nid, effrayé. Quand on a attaqué son frère Ethan, sa famille, j’ai vu Kylian désemparé, profondément touché, meurtri. Il a besoin d’amour, Kylian.»