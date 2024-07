Rodri vers le Real Madrid ?

«Je le lui dis tous les jours. Quitte Manchester, il n’y a pas de soleil, viens à Madrid, on a besoin de toi. En plus, tu es d’ici». Avec ces mots, Dani Carvajal a peut-être totalement relancé l’avenir de Rodri, actuellement sous les couleurs de Manchester City et qui s’apprête à disputer la finale de l’Euro 2024. Dans cette optique, Defensa Central indique, ce dimanche, que le milieu de terrain de 28 ans pourrait bel et bien poser ses valises dans la capitale espagnole au cours des prochains mois.

Si le média madrilène précise qu’un transfert au cours de l’été n’est pas d’actualité, une arrivée en 2025 pourrait toutefois être envisagée. En effet, avec le possible départ de Pep Guardiola et l’envie de l’Espagnol de s’offrir un nouveau challenge avant la fin de sa carrière, tous les signaux semblent au vert. Reste désormais à savoir si le principal concerné, sous contrat jusqu’en juin 2027, acceptera de retourner à Madrid, lui qui a notamment connu le maillot des Colchoneros lors de sa formation.