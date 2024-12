Lens - PSG : la colère noire d’Achraf Hakimi

Achraf Hakimi crie au scandale. Ce dimanche soir se disputait le dernier match des 32es de finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens au stade Bollaert-Delelis. Une rencontre qui s’est conclue par une victoire parisienne aux tirs au but (1-1, 4-3 tab), mais qui aurait pu prendre une autre tournure, avec une ouverture du score rapide du club francilien, annulée pour le plus grand malheur d’Achraf Hakimi.

À la 25e minute, l’intenable latéral marocain pensait avoir ouvert le score après une merveille de centre de Désiré Doué, mais sa réalisation était finalement annulée par l’arbitre pour une position de hors-jeu. Sauf qu’au révélateur, cette dernière est plus que remise en cause. En l’absence de VAR à ce stade de la compétition, l’action n’a pas été revue et le but a été annulé, de facto. De quoi rendre dingue Achraf Hakimi et Luis Enrique qui n’ont pas manqué de montrer leur mécontentement après cette décision controversée.