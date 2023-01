JT Foot Mercato : l’Olympique Lyonnais se reconstruit après avoir été pillé !

L’OL se reforme

Ces dernières heures à Lyon, les officialisations de départs tombent à foison. 5 joueurs ont quitté le club en seulement 3 jours, 2 autres sont bien partis pour prendre la même direction. Karl Toko Ekambi a rejoint le Stade Rennais pour un prêt sec de six mois. En conférence de presse, il a révélé en avoir ras-le-bol de l’OL, club avec qui il reste sous contrat jusqu’en juin 2024. Ce sont peut-être ces mêmes raisons qui ont poussé Romain Faivre à rejoindre le FC Lorient en prêt. Le milieu offensif de 24 ans va donc évoluer en Bretagne jusqu’à la fin de l’exercice actuel. Le milieu de terrain brésilien de 23 ans, Camilo est de son côté parti en prêt à Molenbeek qui évolue en deuxième division belge. Du côté des transferts payants, après de longues semaines de négociations, l’Olympique Lyonnais et Chelsea ont trouvé un terrain d’entente pour Malo Gusto pour un montant total de 35 M€ dont 5 M€ de bonus. L’enfant du club lyonnais va tout de même rester en prêt jusqu’à la fin de la saison à l’OL. Comme annoncé par nos soins, Tetê quitte officiellement le club rhodanien pour rejoindre Leicester en Premier League. L’attaquant de 22 ans est de nouveau prêté jusqu’à la fin de la saison par le Shakhtar Donetsk.

Ronaldo et l’Europe, ce n’est pas fini !

Cristiano Ronaldo aura 40 ans à la fin de son contrat avec Al Nassr, dans un peu plus de deux ans. Cette aventure devrait mettre logiquement fin à sa carrière de footballeur. Eh bien non, un homme est convaincu qu’il va revenir en Europe ! Entraîneur de l’équipe saoudienne depuis 2022, Rudi Garcia a vu arriver dans son effectif l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Lors d’une interview accordée à un média saoudien, le coach français a évoqué l’avenir du quintuple Ballon d’Or qui devrait s’écrire de nouveau en Europe. «Cristiano Ronaldo ne prendra pas sa retraite avec Al Nassr. Il reviendra à la fin de sa carrière en Europe pour y prendre sa retraite», a-t-il déclaré.

Les officiels du jour

Azzedine Ounahi est désormais un joueur marseillais ! C’est officiel, l’OM a annoncé un accord avec Angers pour le transfert définitif du Marocain. Le club français s’est montré plus convaincant que Naples, l’Inter Milan ou encore de Leeds United pour s’offrir la pépite du dernier mondial. Il était présent au Stade Vélodrome samedi soir. Puis c’était attendu et c’est désormais officiel : l’attaquant croate Josip Brekalo revient en Italie et a paraphé un contrat jusqu’en 2026 avec la Fiorentina. Newcastle casse sa tirelire pour Anthony Gordon. L’attaquant plein de promesses qui évoluait à Everton rejoint les Magpies pour 45M d’€ + 6M de bonus.