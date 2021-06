Le Real Madrid l'a très mauvaise contre Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Incompréhension. Le Real Madrid a découvert avec stupeur la lettre ouverte envoyée par Zinedine Zidane aux supporters via As ce lundi. La Casa Blanca n'a à vrai dire pas compris la sortie de son désormais ex-entraîneur, indique Marca dans son édition du jour.

Le Français a expliqué son départ, à un an de la fin de son contrat, par un manque de soutien de la part de la direction. «Je pars parce que je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas son soutien pour construire quelque chose à moyen-long terme», a-t-il lâché. Or, au sein de l'état-major, on pense tout le contraire, puisqu'on était prêt à repartir pour une saison avec lui.

Pas de réponse officielle au programme mais...

Les hautes sphères madrilènes n'ont pas spécialement apprécié les états d'âme du technicien tricolore. «Inattendu et déplacé», dit-on. Ils ne sont pas totalement d'accord avec les thèses développées par ZZ dans sa missive et regrettent le manque d'autocritique, sur la gestion de certains dossiers notamment, Luka Jovic et Martin Odegaard par exemple.

Ces divergences d'opinions montrent que les chemins des deux parties étaient bel et bien faits pour se séparer. Et comme l'indique Marca, le club, comme institution, n'a pas prévu de répondre au courrier de Zinedine Zidane, pour ne pas entacher les relations avec une de ses légendes. Mais la séparation restera douloureuse.