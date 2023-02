OL : Corentin Tolisso souligne l’état d’esprit après la victoire

La suite après cette publicité

Sous pression avant d’accueillir le RC Lens, l’Olympique Lyonnais s’est imposé dans la douleur grâce à des buts de Lacazette et Cherki (voir vidéo). Une victoire (2-1) qui permet aux hommes de Laurent Blanc de remonter à la neuvième place et d’enchaîner un deuxième succès consécutif. Interrogé au coup de sifflet final, Corentin Tolisso a souhaité souligner l’état d’esprit du groupe au micro de Prime Video.

«On voulait confirmer devant notre public, on a réussi à gagner, c’est bien, on a souffert mais l’état d’esprit était là, c’était très très compliqué en première mi-temps, c’était aussi compliqué en seconde mi-temps, on a tenu c’est bien. L’état d’esprit est revenu, on joue comme une équipe, à la mi-temps on s’est dit les choses, tout le monde prend la parole pour corriger l’autre, on tire tous dans le même sens, on s’encourage tout le temps, c’est une bonne chose il faut que ça continue».

