Ligue 1 : l’OL s’offre Lens et confirme son retour en forme !

Animée, la 23e journée de Ligue 1 se concluait de fort belle manière ce dimanche soir avec un choc au sommet entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens. Dixièmes, les Gones pouvaient remonter d’une place et surtout revenir à cinq points du Stade Rennais qui est sixième et à six unités de Lille qui est cinquième. De son côté, Lens qui était redescendu au 4e rang pouvait reprendre place sur le podium. Pour se faire, les Artésiens optaient pour un 3-4-2-1 avec Angelo Fulgini et Adrien Thomasson placés derrière Florian Sotoca. De son côté le club rhodanien revenait à trois derrière avec Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico dans les couloirs. Devant, Rayan Cherki était placé en soutien de Bradley Barcola et Alexandre Lacazette.

Cette affiche démarrait sur un bon ton avec déjà un bon centre de Rayan Cherki qui était mal exploité par Bradley Barcola (5e). Derrière, Lens mettait la première banderille sur un centre de Julien Le Cardinal dévié par Seko Fofana et repris par Florian Sotoca à droite du but (9e). Lens mettait le pied sur le ballon et contrôlait le jeu grâce à un bon pressing assez habituel. Cependant, ce sont bien les Rhodaniens qui piquaient les premiers. Alexandre Lacazette se jouait sur la droite de Deiver Machado et bénéficiait d’une belle offrande de Rayan Cherki pour tromper la vigilance de Brice Samba d’un tir croisé se logeant sur la gauche du but (1-0, 23e). Devant au tableau d’affichage, l’Olympique Lyonnais était galvanisé et ne voulait pas s’arrêter en si bon chemin.

Rayan Cherki a relancé l’OL

Mais Lens n’était pas en reste et une belle tête de Seko Fofana passait juste au-dessus du cadre (33e). En contre, Rayan Cherki trouvait Alexandre Lacazette sur la gauche de la surface. Ce dernier effaçait Brice Samba, mais poussait trop son ballon. Dans un angle fermé, il croisait trop son tir et se retrouvait signalé hors-jeu (38e). Le match montait en régime et Lens en profitait. Seko Fofana lançait sur la droite Adrien Thomasson dont le centre dévié par une aile de pigeon par Florian Sotoca arrivait plein axe devant la surface. Deiver Machado en profitait et concluait d’un missile rageur en lucarne (1-1, 39e). Un coup dur qui n’arrivait pas seul pour l’OL puisque dans la foulée Alexandre Lacazette sortait sur blessure (45e +1). Au retour des vestiaires, Amin Sarr prenait sa place.

Classement Ligue 1 2022/2023 # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 54 23 17 3 3 55 20 35 2 Marseille 49 23 15 4 4 45 20 25 3 Monaco 47 23 14 5 4 51 30 21 4 Lens 46 23 13 7 3 35 18 17 5 Lille 41 23 12 5 6 40 27 13 6 Rennes 40 23 12 4 7 42 28 14 7 Nice 37 23 10 7 6 30 21 9 8 Lorient 36 23 10 6 7 35 35 0 9 Lyon 35 23 10 5 8 35 25 10 10 Reims 33 23 7 12 4 30 26 4 Voir le classement complet

Et il se distinguait déjà d’un bon ballon en profondeur pour Bradley Barcola qui croisait trop sa frappe sur la gauche (47e). Les deux équipes montraient les muscles et se rendaient coup pour coup. Suite à un coup franc qui revenait côté gauche devant la surface, Corentin Tolisso armait et Brice Saba repoussait. Rayan Cherki reprenait de volée, mais enroulait trop sur la gauche (62e). Puis sur une récupération haute de Maxence Caqueret, ce dernier lançait sur la droite de la surface Rayan Cherki qui ajustait Brice Samba (2-1, 64e). Buteur, Rayan Cherki était proche d’enfiler le costume de passeur, mais Moussa Dembélé lancé en orbite dans la profondeur s’écroulait sur Brice Samba (70e).

Seko Fofana d’une lourde frappe sonnait la révolte pour Lens, mais Anthony Lopes veillait bien (72e). Le capitaine lensois enroulait quelques secondes plus tard sans davantage de succès (75e). Florian Sotoca voyait ensuite sa tête passer à gauche du cadre (77e). Les Lensois se rapprochaient de plus en plus des buts d’Anthony Lopes afin d’essayer d’arracher le point du nul. Mais Lyon reprenait en maîtrise et Moussa Dembélé (90e +1) ainsi qu’Amin Sarr (90e+ 3) passaient même proche du troisième but lyonnais. Finalement, les Gones tenaient bon et s’imposent 2-1. Un résultat qui fait l’affaire de l’équipe de Laurent Blanc qui confirme sa bonne dynamique et se replace. En revanche, Lens sort définitivement du podium et va moins bien sur les derniers matches…