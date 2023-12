La femme de Ganso scandalisée par l’attitude d’Erling Haaland avec son fils

Demain, Manchester City et Fluminense s’affronteront en finale de la Coupe du Monde des Clubs. En attendant, chacun se prépare et les familles des joueurs sont en Arabie saoudite pour assister au spectacle. Mais visiblement, la famille de Ganso, ancien milieu d’Amiens et aujourd’hui numéro 10 du Flu, n’a pas gardé un grand souvenir du serial buteur des Cityzens, Erling Haaland. La femme de l’ancien joueur d’Amiens a très peu apprécié l’attitude du Norvégien avec l’un de ses enfants.

« C’était HORRIBLE. Henrico est horrifié ! C’était un fan ! Il ne veut même plus mentionner son nom maintenant… Il n’y avait que 6 enfants, ils n’ont pas pu s’approcher, il ne leur a même pas dit au revoir de loin. Les enfants étaient très tristes ! Quelle est la chance de rencontrer une idole (avant que cela n’arrive, n’est-ce pas ?) comme ça ? Dans la rue. Il n’y avait personne, c’était le vide. Cela n’aurait pas pris plus de cinq secondes ! En tout cas, même dans la douleur, on apprend, n’est-ce pas ? Je suis sûre que ces enfants tireront quelque chose de bon de cette journée », a posté Giovanna Costi sur ses réseaux sociaux.