EdF : Olivier Giroud en dit plus sur sa blessure

Touché à la cheville et remplacé par Marcus Thuram, auteur de son premier but avec les Bleus contre l’Irlande, Olivier Giroud a vécu une triste soirée au Parc des Princes. Malgré un début de saison parfait sous les couleurs de l’AC Milan, l’attaquant tricolore va désormais devoir prendre son mal en patience avant de passer des examens et d’en connaître plus sur la gravité de sa blessure. Présent en zone mixte, l’ancien buteur du Montpellier HSC s’est, malgré tout, montré rassurant…

«Je pense que c’est pas trop grave, je vais faire des examens. Déjà je boîte beaucoup moins donc tant mieux, c’est un choc sur l’astragale (os de la cheville, ndlr), je fais un mauvais mouvement qui m’a empêché, malheureusement, de continuer le match. J’ai tout fait pour continuer mais sur les changements de direction, j’ai vu que c’était trop difficile. J’ai préféré arrêter mais à l’heure où je vous parle, c’est plutôt rassurant. C’est tout seul, comme j’ai dit à votre confrère de la Gazzetta, j’avais reçu un coup en Champions League à la fin de la saison dernière et j’ai une faiblesse à ce niveau là donc on va travailler là dessus. C’est un peu de malchance, je vais peut-être devoir strapper ma cheville désormais pour la renforcer, c’est un peu improbable car ces dernières semaines je n’avais rien ressenti. La cheville a dit stop mais je suis plutôt rassuré sur mes sensations d’après match». Les examens en diront encore plus…