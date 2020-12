Ligue 2 : Toulouse l'emporte sur le fil face au Havre, le Paris FC n'y arrive plus

Cette 16e journée de Ligue 2 s'est terminée sur des bases élevées en buts. Toulouse recevait Le Havre pour une rencontre spectaculaire. Les Pitchounes avaient fait le plus dur en prenant un break d'avance, d'abord grâce à un doublé d'Healey (2e, 12e), puis par un nouveau but d'Adli (31e). Le Havre est revenu une première fois avec Bonnet (19e), avant de réussir à égaliser avec des réalisations signées Meras (50e), puis Alioui (83e). C'était avant de voir l'arbitre siffler un penalty limite accordé aux Toulousains. Spierings ne tremblait pas (90e+8) pour offrir une victoire 4-3 aux siens.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, le Paris FC est allé s'incliner sur la pelouse de Clermont 3-2 et allonge sa série à six matchs sans victoire. Le doublé de Dossou mettait les Auvergnats dans les meilleures conditions (7e, 22e). Ogier contre son camp relançait les débats (42e) juste avant la pause mais Berthomier scellait le sort de ce match (52e). Le deuxième but parisien de Lopez (77e) ne changeait pas la donne. Clermont revient à un petit point de son adversaire du jour, qui était encore leader il n'y a pas si longtemps.

Le classement de Ligue 2.