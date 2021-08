Ligue 1 : Nice corrige Bordeaux

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Nantes (1-0) en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, l'OGC Nice recevait les Girondins de Bordeaux dans une Allianz Riviera vide, conséquence directe du huis clos prononcé suite aux incidents survenus contre l'OM le week-end dernier. Toujours invaincus en championnat, en attendant la décision de la LFP pour le match face aux Phocéens, les Aiglons optaient pour un 4-4-2 avec Walter Benitez dans les cages. Devant lui, Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante et Melvin Bard prennaint place. Mario Lemina et Pablo Rosario composaient le double pivot tandis que les couloirs étaient occupés par Hicham Boudaoui et Justin Kluivert. Enfin, Amine Gouiri et Dan Ndoye formaient le duo d'attaque, en l'absence de Kasper Dolberg et en attendant la première d'Andy Delort, nouvelle recrue azuréenne. De son côté, Vladimir Petkovic alignait un 3-5-2 avec Benoît Costil comme dernier rempart. Devant lui, Enock Kwateng, Laurent Koscielny et Ricardo Mangas formaient le trio défensif tandis que Rémi Oudin et Gidéon Mensah étaient positionnés comme pistons. Otavio, Issouf Sissokho et Fransergio se retrouvaient dans l'entrejeu, juste derrière le duo d'attaque Sékou Mara-Hwang Ui-jo.

Les Aiglons s'envolent

Dans une entame de match démarrée tambour battant, les Niçois se procuraient la première très grosse occasion mais Kluivert à la réception d'un centre de Ndoye voyait sa reprise de la tête parfaitement détournée par Costil (2e). Asphyxiant les Girondins dans les premières minutes, l'OGC Nice allait trouver la faille. Éliminant facilement Mangas, Boudaoui, déjà très en vue contre l'OM, trouvait Kluivert en plein cœur de la surface qui concluait victorieusement du pied droit (1-0, 7e). Douchés d'entrée, les Bordelais tentaient de réagir mais, de le tête, Mara ne parvenait pas à concrétiser l'offrande de Mensah dans son couloir gauche (12e). Acceptant de laisser la possession au club Scapulaire, les Azuréens opéraient progressivement en contre-attaque et sur l'une d'entre elles, Gouiri était proche de faire le break. Prenant le meilleur sur Koscielny, sa frappe fuyait cependant le cadre de Costil (20e).

Positionnés très bas sur le terrain, les Aiglons laissaient les coéquipiers d'Otavio dérouler leurs offensives mais sur un nouveau contre éclair mené par Kluivert, Gouiri profitait du service, dans le bon tempo, de son coéquipier néerlandais pour ajuster le portier bordelais au près (2-0, 33e). Victime d'un claquage, Kluivert, l'homme fort de ce premier acte, était pourtant contraint de laisser sa place à son compatriote Stengs (36e), honorant sa première sous le maillot du Gym. Pas de quoi freiner les ardeurs niçoises. Sur un nouveau déboulé initié par Gouiri, Koscielny, pris de vitesse, commettait la faute dans sa surface et offrait un penalty, parfaitement transformé par le buteur franco-algérien (3-0, 42e). Réalistes et donnant une impression de supériorité malgré des statistiques équilibrés à la pause (7 tirs à 6 en faveur du FCGB), les Niçois se positionnaient idéalement pour décrocher un nouveau succès.

Les Girondins de Bordeaux impuissants

Au retour des vestiaires, Vladimir Petkovic opérait un double changement avec les entrées de Kalu et Pembélé pour insuffler une nouvelle dynamique aux Girondins. En vain. Dans une rencontre perdant très largement en intensité, les Niçois se contentaient de contrôler tranquillement les débats. Face à un bloc azuréen quadrillant parfaitement le terrain, les coéquipiers d'Oudin éprouvaient alors toutes les peines à se montrer dangereux. Une seconde période d'une très grande pauvreté marquée par de nombreuses fautes coupant l'élan des deux formations. Malgré la fraîcheur amenée par les nouveaux entrants, Bordeaux n'y arrivait pas et allait subir le coup de grâce par... un entrant niçois. Sur son premier ballon intéressant, Thuram transperçait la défense girondine et ajustait Costil d'un plat du pied droit (4-0, 86e).

Nouveau dauphin, provisoire, du PSG, l'OGC Nice confirme, avec cette probante victoire (4-0), ses excellentes prestations depuis le début du championnat. De quoi aborder la trêve internationale sereinement avant de se déplacer sur la pelouse du FC Nantes, le 12 septembre prochain. Bilan bien plus contrasté, en revanche, pour des Bordelais toujours à la recherche de leur première victoire cette saison. Au bord de la zone rouge, les hommes de Vladimir Petkovic, auteur de débuts chaotiques, seront déjà sous pression lors de la réception du RC Lens pour la 5ème journée de L1.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'OGC Nice

Voici le onze de départ niçois qui débutera ce #OGCNFCGB ! Coup d'envoi à 17h.#OGCNice 🔴⚫ pic.twitter.com/kG46cgvxe9 — OGC Nice (@ogcnice) August 28, 2021

Le XI des Girondins de Bordeaux