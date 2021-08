Nantes-OL : les notes du match

La suite après cette publicité

Le FC Nantes accueillait l’Olympique Lyonnais en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Et les Canaris démarraient tambour battant. Sous les encouragements nourris d’une Beaujoire animée, Usman Bukari et Moses Simon allumaient les premières mèches mais Anthony Lopes veillait au grain (1e). Les Gones tentaient de revenir progressivement dans la partie grâce à des coups de pieds arrêtés notamment. Sur un coup franc bien placé, Lucas Paqueta mettait Alban Lafont à contribution (8e). Les débats s’équilibraient tranquillement et l’OL prenait même doucement le dessus.

Sur une récupération haute, Houssem Aouar enchaînait et décochait une belle frappe puissante, qui passait au-dessus (25e). Paqueta, dans ses œuvres, contrôlait un long ballon de la poitrine, entrait dans la surface et obligeait Lafont à une parade au sol. Moussa Dembélé suivait bien et ouvrait le score, en renard (0-1, 35e). Dans la foulée, Lopes sortait d’une main ferme une tête à bout portant de Jean-Charles Casteletto sur corner (36e). Sur un contre, Ludovic Blas ratait quelques instants plus tard une belle situation (39e). Sébastien Corchia, entré en jeu en lieu et place de Dennis Appiah blessé, envoyait un coup franc puissant à l’entrée de la surface, bien détourné par Lopes (45e).

L'OL, à dix, a tenu bon

Les Nantais revenaient des vestiaires avec d’énormes intentions, asphyxiant les Rhodaniens. Seulement, ils manquaient cruellement de réussite dans le dernier geste. Blas, bien servi par Simon, ratait le cadre de peu (57e). Le milieu offensif, encore lui, ne convertissait pas une belle situation, très bien placé (63e). Les hommes de Peter Bosz procédaient en contre. Et sur l’un d’eux, Paqueta, très en verve pour son anniversaire, ratait le cadre (66e). Aouar, après un petit numéro dans la surface, butait sur Lafont et Karl Toko Ekambi ne parvenait pas à redresser ce ballon de la tête (71e). Fabio dévissait ensuite complètement sa frappe sur un festival de Simon (73e).

Blas, repositionné en attaquant de pointe en fin de partie, butait sur un Lopes attentif (76e). Dans la minute, Da Silva écopait d’un deuxième jaune synonyme d’expulsion et les Lyonnais terminaient la rencontre en infériorité numérique (77e). Simon envoyait un coup franc bien placé au-dessus (80e). Les protégés d’Antoine Kombouaré n’abandonnaient pas. Samuel Moutoussamy était tout proche d'égaliser sur un bon centre de Simon mais Lopes était vigilant (85e). Les assauts nantais se répétaient mais l'OL tenait bon et s'offrait, non sans mal, son premier succès de la saison en L1.

L'homme du match : L. Paqueta (8) : une prestation de virtuose. Disponible pour ses partenaires tout au long de la rencontre, le milieu international brésilien (21 sélections, 5 buts) est indispensable dans l'équilibre lyonnais. Très présent dans la récupération du ballon au cœur du jeu, il est l'auteur du premier tir cadré lyonnais dans ce match mais son coup franc puissant a trouvé les gants d'un Lafont vigilant (8e). Avec ses nombreux décrochages, il a par ailleurs perturbé l'organisation tactique des Canaris. Souvent à l'origine des offensives lyonnaises, il se montre décisif sur l'ouverture du score. A la réception d'une magnifique transversale de Guimaraes, le joueur de la Seleção enchaînait avec un merveilleux contrôle de la poitrine pour s'emmener le ballon avant de voir son tir repoussé par le portier nantais. Opportuniste, Dembélé terminait le travail (1-0, 35e). Porté vers l'avant, il reste par ailleurs vigilant sur ses tâches défensives (10 ballons récupérés) à l'image de ce superbe retour au retour des vestiaires (50e). Seule légère ombre au tableau, cette frappe enroulée précipitée et trop imprécise malgré une position idéale pour faire le break (67e). Prestation XXL.

Nantes

Lafont (6) : il était sur la trajectoire du coup franc de Paqueta, mais heureusement qu’Appiah avait suivi pour finalement sortir le ballon en corner (8e). Il a bénéficié du bon retour de Fabio pour pouvoir capter la frappe de Paqueta (33e). Il est une nouvelle fois présent sur la tentative du Brésilien quelques minutes plus tard, mais il repousse le ballon dans les pieds de Dembélé (35e). Il lit bien le jeu et devance ce dernier pour dégager le ballon en touche (62e). Il a fait un bon match et a permis à son équipe de croire à l'égalisation en s'imposant dans quelques situations dangereuses.

Appiah (non noté) : alors qu’il faisait un bon match et qu’il prenait le dessus sur Toko Ekambi, il a été contraint de laisser sa place sur blessure. Remplacé par Corchia (5) à la 40e minute, qui s’est mis en évidence dès son entrée sur coup franc, sorti en corner par Lopes (45e). Mis à part sur cette action, on a très peu vu l’international français, qui a fait son match sans pour autant réussir à apporter offensivement. Il est présent pour couper une passe dangereuse d’Aouar à l’entrée de la surface (74e).

Castelletto (4) : il avait bien suivi pour dégager le ballon en corner, après un coup franc de Paqueta mal repoussé par Lafont (8e). Il aurait pu permettre aux Nantais de recoller au score avant la mi-temps. À la suite d’un corner de Simon, il est seul au point de penalty et reprend le ballon d’une tête plongeante, détournée par Lopes (37e). Sur le but lyonnais, il laisse Dembélé seul en retrait qui n’a plus qu’à pousser la balle au fond des filets (35e). Il a semblé parfois à la limite dans certains duels et dans sa lecture du jeu.

Pallois (5) : première mi-temps solide du défenseur nantais qui a remporté 80 % de ses duels (4/5), qui lui ont permis de récupérer quatre ballons. Ses relances étaient en revanche parfois un peu approximatives (62 % de passes réussies). Sur le but lyonnais, il est pris dans un premier temps par le crochet de Paqueta (35e). Son manque de communication avec Fabio permet au milieu de terrain lyonnais de se retrouver seul dans la surface, mais sa tentative passe au-dessus (68e). Il a semblé un peu moins serein en deuxième mi-temps, en étant en retard dans certains et pas assez concentré dans la relance.

Fabio (4) : alors que Paqueta hérite du ballon à droite de la surface, il se jette au dernier moment pour contrer la frappe de ce dernier et permettre à Lafont de capter le ballon (33e). En revanche quelques minutes plus tard il a dû s’incliner face à la classe du Brésilien, qui parvient à enchaîner contrôle poitrine, crochet puis frappe, repoussée par le gardien nantais dans les pieds de Dembélé (35e). Il a effectué un bon retour sur ce dernier qui se projetait en contre (49e). Sa mésentente avec Pallois aurait pu amener le deuxième but lyonnais (68e). Servi dans la surface après un bon débordement dans le dos de Simon, il rate sa frappe alors qu’il était en bonne position (73e). Remplacé par Traoré (81e) .

Girotto (3,5) : il a eu du mal à suivre les déplacements adverses au milieu de terrain, notamment ceux d’Aouar. Il se fait d’ailleurs devancer par ce dernier, qui enchaîne avec une frappe en demi-volée, mais sa tentative passe finalement au-dessus de la cage de Lafont (25e). Il venait parfois presser très haut sur les milieux relayeur adverse, ce qui lui a permis d’intercepter quelques ballons. Remplacé par Moutoussamy (69e) . Alors qu’il s’était retrouvé seul dans la surface, il ne parvient pas à mettre assez de puissance dans sa frappe, finalement captée par Lopes (87e).

Chirivella (4) : le milieu de terrain lyonnais ayant pris le dessus sur celui de Nantes, Chirivella a vécu un match compliqué. En première mi-temps, il avait touchés seulement 17 ballons. Cela a été un peu mieux pour lui lors du second acte, durant lequel il a distribué quelques bons ballons en profondeur sur des contre-attaques. Sa passe pour Blas aurait pu amener l’égalisation nantaise, mais ce dernier dévisse trop sa frappe (64e).

Bukari (5) : pour son premier match avec Nantes, il s’est mis en évidence dès les premières secondes du match. À une trentaine de mètres du but adverse, il ne se pose pas de question et décoche une frappe puissante, repoussée par Lopes (1e). Il s’est en revanche éteint au fur et à mesure du match et n’a pas réussi à se montrer aussi dangereux par la suite. Remplacé par Pereira de Sa (70e) .

Blas (5,5) : match compliqué pour le meneur de jeu du FC Nantes. Son équipe a très peu eu le ballon et il a eu du mal à peser sur le jeu des Canaris. À la mi-temps, il avait touché seulement 29 ballons. En revanche, il s’est montré bien plus dangereux lors du second acte. Il profite du bon travail de Simon sur son côté, qui le sert en retrait, mais Blas rate finalement sa frappe pied gauche, qui passe à côté de la cage de Lopes (57e). Une nouvelle fois servit en retrait, cette fois à l’entrée de la surface par Chirivella, il tente sa chance de 20 mètres mais dévisse trop (64e).

Simon (6,5) : il avait bien suivi après la frappe de Bukari repoussée par Lopes, mais croise trop sa frappe (1e). Il vient chiper le ballon à Caqueret dans la surface et sert Coco en retrait dont la frappe est finalement contrée (10e). Il a été le Nantais le plus dangereux, cherchant sans arrêt à provoquer il a globalement pris le dessus sur son adversaire directe, Dubois. Alors qu’il s’était projeté sur son côté, il sert Blas en retrait, mais ce dernier croise trop sa frappe (57e).

Coco (3) : il a bénéficié du bon pressing de Simon dans la surface qui le sert en retrait, mais sa frappe est finalement contrée par un joueur lyonnais (10e). C’était sa seule tentative de la première mi-temps, durant laquelle il a peu eu l’occasion de se mettre en évidence. Il aurait pu profiter de la mésentente entre Diomandé et Da Silva, mais il subit finalement la faute de ce dernier (43e). Remplacé par Kolo Muani (81e).

Olympique Lyonnais

- A. Lopes (7) : le portier lyonnais n'a pas tardé à s'envoler dans cette rencontre (1e). Sollicité par une frappe puissante et limpide de la recrue Bukari, l'international portugais a rassuré sa défense d'une parade de la main droite après seulement 25 secondes de jeu. Dans une première période très calme pour lui, il sort pourtant un nouvel arrêt incroyable sur une tête puissante de Castelletto (37e). D'une main gauche ferme, il détourne parfaitement le danger et permet aux siens de conserver l'avantage au score. Sollicité par intermittence, il se montre encore décisif sur le coup franc puissant de Corchia, peu avant la pause (45e). À l'image du premier acte, le dernier rempart lyonnais a vécu une seconde période très tranquille et sur les deux seules interventions décisives à effectuer, il s'est encore montré impérial face à Blas (78e) puis Moutoussamy (86e). Taille patron.

- Emerson (5) : dans son couloir gauche, la nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais en provenance de Chelsea s'est montrée rassurante. Solide défensivement, le natif de Santos a bien bloqué les chevauchées de Bukari (9e). Doté d'une belle qualité de pied, le latéral des Gones a par ailleurs souvent amené le danger sur phases arrêtées. Disponible offensivement, sa position excentrée a souvent permis aux siens de créer le décalage. Profitant de la baisse de régime de son adversaire direct, l'ancien joueur des Blues a beaucoup moins été inquiété défensivement au fil des minutes. Encore dans une période d'adaptation au système de jeu de Peter Bosz, le nouveau latéral des Gones a réalisé une rencontre encourageante pour la suite de la saison.

- S. Diomandé (5,5) : une première période relativement calme pour le jeune défenseur central lyonnais (20 ans). Propre dans ses relances et attentif dans son placement, l'international ivoirien s'est également montré solide dans le duel aérien. Très rassurant dans ses interventions défensives, il a souvent fait preuve de calme malgré sa faible expérience. Sur le même rythme au fil des minutes, il a bien cerné les possibles brèches dans l'axe du jeu. Prestation sérieuse et très encourageante pour la suite de la saison.

- D. Da Silva (4) : aligné aux côtés de Diomandé au sein de la charnière centrale lyonnaise depuis l'éviction de Marcelo, l'ancien défenseur du Stade Rennais a apporté toute son expérience dans un premier temps... Solide dans le duel, précis dans son placement, il se signale également par ses qualités de relance. Mais coupable d'un accrochage sur Coco à la suite d'une glissade aux abords de sa surface, il est averti à la 43ème minute et se fait une frayeur. Une première alerte avant de connaître la sanction fatale. Sur une situation très similaire, la recrue estivale de l'OL, pris de vitesse, se rend fautif d'un coup de coude sur Blas et écope logiquement d'un second carton jaune, synonyme d'exclusion (78e). Pourtant relativement peu inquiété dans cette rencontre, il laisse ses coéquipiers à dix pour le dernier quart d'heure.

- L. Dubois (2) : prestation cauchemardesque pour le nouveau capitaine de l'Olympique Lyonnais ! Certes, il n'a pas forcément eu beaucoup de travail à effectuer au cours de la première période. Profitant de la domination collective de l'OL (76% de possession à la demi-heure de jeu), la latéral droit n'a pas été sollicité mais il ne s'est pas forcément non plus montré très actif offensivement. Des montées peu tranchantes ou aboutissant sur des centres imprécis (0 centre complété). Et quand Simon est monté en puissance dans cette rencontre, l'ancien Nantais s'est montré particulièrement fébrile. Laissant trop d'espaces à l'ailier des Canaris et souffrant de sa vivacité, l'international français a peiné. Une nouvelle fois pris de vitesse par Simon peu avant l'heure de jeu, il voit Blas manquer le cadre pour quelques centimètres (57e) avant de se faire facilement éliminer sur la frappe de Fabio (74e). Constamment dépassé dans son couloir, le latéral lyonnais a causé bien du souci à ses compagnons de défense ce soir.

- M. Caqueret (6) : auteur d'une perte de balle coupable dans sa propre surface, le milieu formé à l'OL aurait pu mettre les siens en danger dès le début de la rencontre (11e). Une alerte remettant directement le natif de Vénissieux dans le sens du jeu. Très actif avec ses compères du milieu de terrain, il a entièrement participé la main mise des lyonnais sur cette rencontre au milieu de terrain. Doté d'une qualité technique indéniable, il manque cependant parfois de lucidité dans des zones clés du terrain. Des sautes de concentrations à l'origine de trop nombreuses pertes de balles (10 ballons perdus dans le premier acte) mettant les siens en difficulté. Un déchet à l'origine de sa sortie à la pause (46e). Remplacé par Thiago Mendes (7) très précieux dans la récupération du ballon. Dans un registre plus physique que son prédécesseur, l'ancien Lillois a apporté toute son intensité physique permettant aux siens de conserver la maîtrise du jeu dans ce match.

- B. Guimaraes (7,5) : fort d'une qualité technique impressionnante, le milieu brésilien n'a pas tardé à trouver les décalages dans l'entrejeu. Par des passes courtes ou en cassant les lignes, le natif de Rio a souvent donné le tempo aux siens. Si l'OL s'est montré aussi dominateur au milieu de terrain (74% de possession de balle à la pause), il est l'un des grands artisans de cette emprise. A l'origine de l'ouverture du score de l'OL, il se distingue d'une superbe transversale à destination de Paqueta, avant de voir Dembélé conclure victorieusement (1-0, 35e). En confiance aux côtés d'un Paqueta des grands soirs, il a parfaitement rempli son rôle sur le plan offensif mais s'est parfois montré un peu trop tendre dans l'impact physique (4 duels remportés sur 10 subis). Son investissement physique, ses multiples courses et son esprit de sacrifice à l'image de ce dernier tacle rageur en toute fin de match (90+1e) restent essentiels et expliquent, en partie, le regain lyonnais ce soir.

- H. Aouar (7,5) : porté par un duo Caqueret-Guimaraes très performant et sécurisant l'entrejeu de l'OL, le milieu rhodanien a souvent profité du surnombre lyonnais dans l'axe du jeu. En n'hésitant pas à presser haut sur le porteur de balle, il récupère ainsi un très ballon aux abords de la surface mais sa frappe fuit le cadre de Lafont (25e). Consistant dans le duel (70% de duels remportés et 3 ballons récupérés), le grand espoir lyonnais a réalisé une prestation aboutie. Percutant, il n'a pas hésité à percer les lignes adverses pour apporter le danger dans la surface nantaise (49e) ou pour servir Guimaraes dans une position idéale (66e). Fort d'une qualité technique au dessus de la moyenne, il est même proche de faire le break au terme d'une magnifique chevauchée mais Lafont repousse bien sa tentative (71e). Prestation de haute volée.

- L. Paqueta (8) : voir ci-dessus

- K. Toko Ekambi (3) : une première période beaucoup plus difficile que ses partenaires pour l'attaquant lyonnais. Très discret et bien pris par Appiah dans son couloir gauche, l'ancien Angevin n'a pas véritablement pesé dans ce premier acte. Trop souvent arrêté, ses coéquipiers ne sont jamais parvenus à le servir dans des conditions idéales. Un manque de mobilité et une copie très pâle pour l'ailier du club rhodanien qui n'a jamais pu prendre sa chance dans cette rencontre, excepté cette tête timide après un nouveau raid solitaire d'Aouar (71e). Remplacé par Islam Slimani, à la 74ème minute de jeu, proche de faire le break en toute fin de match à la suite d'un beau jeu de corps (89e).

- M. Dembélé (5) : auteur d'un raid solitaire dès l'entame du match (7e), il est à l'origine du premier coup franc dangereux des Gones. Point de fixation pour les siens, il disparait parfois pendant quelques minutes avant de ressurgir pour se montrer décisif. Opportuniste, il suit parfaitement l'action de grande classe signée Paqueta pour conclure de près et permettre aux siens de prendre l'avantage dans cette rencontre (1-0, 35e). Non avare d'efforts dans le pressing, il reste un poids pour les défenses adverses mais a souvent été bloqué par un Pallois très performant. Il reste l'unique buteur de la soirée. Remplacé par J. Denayer à la 82ème minute de jeu pour compenser l'infériorité numérique causée par l'expulsion de Da Silva.