Une nouvelle cible inattendue relance l'avenir de Memphis Depay !

C'est l'un des autres gros feuilletons de ce mercato estival : l'avenir de Memphis Depay. Globalement décevant depuis son arrivée en Catalogne (13 buts, 2 passes décisives en 38 matches, toutes compétitions confondues) et rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants, qui plus est après l'arrivée de Robert Lewandowski et Raphinha cet été, le buteur du FC Barcelone pourrait bien quitter la Catalogne cet été. Un temps pisté par la Juventus Turin, l'ancien Lyonnais semble, malgré tout, s'éloigner du Piémont.

La faute à un désaccord sur le plan salarial, lui qui demanderait pas moins de 3 millions d'euros annuels aux dirigeants turinois. Avec ce départ avorté du côté de la Vieille Dame, qui retrouvera le PSG en phase de poules de la Ligue des Champions, le numéro 14 des Blaugranas voit donc son avenir relancé. Et si l'international batave (80 sélections, 42 buts) a également été évoqué dans les petits papiers de Manchester United, en quête d'un renfort offensif depuis que Cristiano Ronaldo demande à partir, le Néerlandais pourrait finalement rester en Espagne. Mais pas à Barcelone !

Memphis Depay pour succéder à Alexander Isak ?

Selon les dernières informations d'El Desmarque, reprises par Mundo Deportivo, la Real Sociedad, qui vient de vendre Alexander Isak à Newcastle, aimerait ainsi attirer le Batave en prêt. Le club basque discuterait même déjà de la répartition du salaire avec le FC Barcelone. Si Memphis Depay privilégie, de son côté, une équipe qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, l'ancien joueur du PSV a également conscience que les options s'amenuisent au fil des jours.

Préoccupé par son avenir, qui plus est à quelques jours de la fermeture du marché, l'attaquant du club catalan pourrait alors se laisser tenter par le projet des Txuri-urdinak, placés dans la poule E de la Ligue Europa avec l'Omonia Nicosie (CHY), Sheriff Tiraspol (MOL) et... Manchester United (ANG). Sous le maillot de la Real, Depay s'assurerait, à coup sûr, une place de titulaire et préparerait ainsi, au mieux, le prochain Mondial, prévu au Qatar en fin d'année. Présent, ce samedi, en conférence de presse, Xavi a, lui, laissé la porte ouverte : «je n’exclus aucune situation. Ni qu’Aubameyang parte ou que Memphis parte... beaucoup de choses peuvent arriver.» Affaire à suivre...