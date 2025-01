Coupe du Roi : la Real Sociedad et Leganes se qualifient, le Celta de Vigo s’est fait très peur

Pas de Liga mais de la Coupe du Roi ce weekend en Espagne. Après les qualifications du FC Barcelone, du Real Betis, de l’Atlético de Madrid et de l’Athletic Bilbao ou encore les éliminations surprenantes du FC Séville, du Real Valladolid et de Las Palmas samedi, deux autres clubs de première division disputaient simultanément sa 16e de finale ce dimanche après-midi. En effet, dans la douleur, la Real Sociedad s’est qualifiée (0-2) face au club de Ponferradina grâce à un but de Mikel Oyarzabal au retour des vestiaires (54e) puis de Brais Méndez (69e), sur la pelouse de l’Estadio Municipal El Toralín. Leganes a réussi à venir à bout de Carthagène (1-2) sur la pelouse de l’Estadio Municipal Cartagonova avec des réalisations signées Munir El Haddadi (28e) et Dani Raba (51e).

Dans l’autre match, le Celta de Vigo affrontait le club du Racing Santander, sur la pelouse du Stade El Sardinero. Les joueurs de Claudio Giráldez González ont bataillé longtemps. D’ailleurs, ce sont les locaux qui ont ouvert le score dans le sillage de Andrés Martín (8e), avant que Alfon González égalise quelques minutes plus tard (20e). L’expulsion de Álvaro Mantilla pour le Racing a mis en difficultés les troupes de José Alberto López Menéndez pour la suite du match, mais avec le CSC de Javi Rodríguez (70e), le Racing a miraculeusement repris l’avantage en infériorité numérique. Mais un CSC en a amené un autre avec l’égalisation du Celta grâce à un CSC de Javi Castro (86e). Et à la dernière seconde, Alfon González a offert la victoire et la qualification au Celta de Vigo (2-3). On est passé proche du drame à Vigo.