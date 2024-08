L’OM se retire du dossier Youssoufa Moukoko !

Ce lundi, à l’occasion de la présentation officielle de trois recrues marseillaises (Koné, Cornelius, Hojbjerg), le président Pablo Longoria a confirmé que l’Olympique de Marseille cherchait toujours à renforcer son secteur offensif. « À l’heure actuelle, on a un déficit de joueurs dans le secteur offensif. On en est conscient, on discute avec l’entraîneur. On veut donner au coach tous les outils nécessaires. »

Depuis, le club phocéen s’est offert le Lensois Elye Wahi, recruté en échange de 26 M€ + 5 M€ assorti d’un pourcentage à la revente sur la plus-value estimée à 15 %. Ce qui n’empêche pas les Olympiens d’avoir un œil sur d’autres cibles offensives. Celle qui fait le plus parler se nomme d’ailleurs Youssoufa Moukoko. Le jeune joueur (19 ans) du Borussia Dortmund veut quitter les Marsupiaux et Marseille s’est penché sur son cas depuis plusieurs semaines.

Le BVB a trop tardé

Lille était également sur les rangs, mais nous vous indiquons récemment que les Dogues ont fini par se retirer. Aujourd’hui, nous pouvons confirmer que l’OM a aussi jeté un gros coup de froid dans ce dossier. Alors que la presse allemande indiquait que le BVB était disposé à prêter son attaquant (avec une option d’achat obligatoire), les dirigeants allemands ont fini par lasser l’OM.

En clair, les Phocéens estiment que leurs homologues allemands ont trop tardé à leur répondre et ont donc décidé de se retirer malgré l’accord trouvé avec le joueur depuis le début du mois. Ce dossier nous offrira-t-il un nouveau rebondissement au cas où Marseille peine à trouver une solution de rechange ? Comme vous le savez, tout reste possible quand on parle du mercato…