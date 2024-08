Dortmund : le LOSC se retire de la course pour Youssoufa Moukoko, l’OM à l’affût

«On avait beaucoup promis à Youssoufa avant de signer, mais cela ne s’est pas concrétisé. Il s’est toujours intéressé uniquement au jeu et à son développement, pas à autre chose, comme le prétendaient toujours les médias (…) Je dis que le BVB fait une erreur en cédant Youssoufa. Avec si peu de temps de jeu, tout le monde saura que la valeur marchande de Youssoufa sera faible.» Ces mots signés de l’agent de Youssoufa Moukoko il y a quelques jours ont sans doute sonné la fin de l’aventure du jeune prodige allemand au BvB. Il faut dire que l’espoir allemand n’a été titulaire qu’à cinq reprises la saison dernière, en Bundesliga pour un total de 5 buts marqués dont un doublé en fin de saison à domicile face au FC Augsburg.

Insuffisant pour l’international U21 qui reste sur 6 buts marqués sur les 6 derniers matches avec les Espoirs allemands qui rêve d’aller voir ailleurs si un club peut lui apporter plus de garanties sportives. L’OM s’est rapidement saisi de l’opportunité en se mettant rapidement d’accord avec le joueur. Malgré l’absence de Coupe d’Europa, l’aura du club phocéen, l’ambiance survoltée de l’Orange Vélodrome ainsi que la présence de Roberto de Zerbi ont rapidement convaincu le natif de Yaoundé. De son côté, le LOSC, par l’intermédiaire d’Olivier Letang, a tenté le coup. Disposant de moins de ressources financières que son homologue du sud de la France, le club nordiste a fait jouer son va-tout, arguant notamment l’argument Coupe d’Europe pour tenter de convaincre Moukoko.

Le LOSC se retire de la course

Pas suffisant pour Lille qui s’est retiré de la course ces dernières heures selon nos informations faute de moyens suffisants pour attirer le joueur. Mais quid du club phocéen ? Mehdi Benatia et Pablo Longoria sont à l’affût de la moindre opportunité pour renforcer l’attaque marseillaise. Mais l’OM, qui va dépenser plus de 26 M€ + bonus pour attirer Elye Wahi, dispose-t-il de la surface financière nécessaire pour arracher la signature de la pépite du BvB ? On devrait rapidement le savoir d’autant que la situation se tend pour l’international allemand (2 sélections).

Selon Bild, le joueur pourrait être envoyé dans les tribunes et être privé de terrain tant que sa situation ne sera pas réglée. Une tendance confirmée par les dires du directeur sportif du club Sebastian Kehl aux médias allemands après le match amical du BVB face à Aston Villa : « nous allons attendre et voir. Nous sommes très détendus. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous connaissons la valeur de certains de nos joueurs.» Le message est passé. Pas sûr pour autant que cela fasse réagir le club phocéen qui a tout intérêt à faire jouer la montre dans ce dossier.