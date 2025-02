Barça : le transfert de Vitor Roque tombe à l’eau !

C’est un véritable coup dur que va devoir essuyer Victor Roque (19 ans). Prêté par le FC Barcelone depuis le début de la saison, le jeune attaquant brésilien était en difficulté au Real Bétis et était annoncé sur le départ depuis les arrivées d’Antony et Cucho dans les derniers jours du mercato pour densifier le secteur offensif. En effet, le buteur de 19 ans était attendu à Palmeiras en ce début de semaine pour renforcer l’effectif du club alviverde en vue de la suite du championnat brésilien et de la Coupe du monde des clubs à venir cet été.

Mais au dernier moment, le club brésilien a tout arrêté avec le Barça et le Betis, car la Liga a déclaré qu’elle n’autoriserait pas l’opération en raison de problèmes administratifs, selon Sport. Et ce, malgré un accord total conclu. Vitor Roque devait rompre son contrat de prêt actuel et être réenregistré par le Barça, ce qui est impossible en dehors des périodes de mercato. En 22 rencontres de Liga avec le Betis, Vitor Roque s’est offert quatre buts et restera donc chez le club andalou jusqu’en fin de saison.