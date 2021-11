OM : le groupe pour affronter Troyes

Pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit Troyes, ce dimanche à 20h45. Battus par Galatasaray (2-4) et éliminés de la Ligue Europa en milieu de semaine, les Olympiens auront à cœur de se relancer en championnat, qui plus est après les incidents survenus, dimanche dernier, lors du choc arrêté face à l'OL. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a ainsi convoqué un groupe de 20 joueurs. A noter l'absence de Cengiz Under. Boubacar Kamara, absent lors de la dernière conférence de presse et toujours incertain quant à son avenir, est lui bien présent.

Le groupe complet de l'OM

Gardiens : Mandanda - Lopez

Défenseurs : Lirola - Amavi - Peres - Balerdi - Alvaro - Caleta-Car - Saliba

Milieux : Rongier - Gerson - Gueye - Guendouzi - Kamara

Attaquants : Payet - Milik - Dieng - Henrique - de la Fuente - Harit

