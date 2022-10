Le combi FM : 4 matchs, une cote à 40 !

Suite de cette 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions ce mercredi 26 octobre avec quelques belles affiches. Et si vous voulez tenter votre chance sur un joli pari combiné sur les matches les plus abordables de la soirée, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 150 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

La suite après cette publicité

Voici donc le combi de 4 matches que nous avons sélectionnés pour vous faire profiter de cette offre exceptionnelle qui vous rapportera la somme incroyable de 6 300 €, vous avez bien entendu 6 300 €.

Le Barça et le Bayern font match nul (cote* à 3,98)

Il y a deux visages du Barça cette saison. Celui en Liga où le club catalan est irrésistible et celui en Ligue des Champions où la formation de Xavi montre clairement ses limites et enchaine les contre-performances. Et avec seulement 4 points en 4 matches, il va falloir un miracle pour voir le club blaugrana en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Car l'adversaire du jour, qui n'est autre que le Bayern Munich, est tout simplement la bête noire du FC Barcelone en C1. Déjà qualifié, le club allemand pourrait avoir la tête ailleurs qu'au Camp Nou et pourrait ne pas donner sa pleine mesure. De quoi miser clairement sur un match nul entre les deux équipes comme lors du nul spectaculaire entre Barcelone et l'Inter Milan 3-3.

Liverpool s'impose à Amsterdam face à l'Ajax (cote* à 1,84)

Si l'Ajax domine largement le championnat d'Eredivisie, le club néerlandais est à la peine en Ligue des Champions. Avec trois défaites lors des trois derniers matches et 12 buts encaissés dont 10 lors de la double confrontation avec le Napoli, la formation d'Amsterdam ne va clairement pas faire le poids face à une équipe de Liverpool qui reste sur un 1-7 gagné à Glasgow et qui avait remporté le match aller 2-1.. L'Ajax n'a remporté aucun de ses trois derniers matches contre les Reds, qui restent sur trois victoires consécutives en phase de groupes.

Victoire de l'Atletico de Madrid face au Bayer Leverkusen (cote* à 1,72)

Après un début de saison compliqué, l'Atletico de Madrid poursuit son redressement, à l'image d'un Antoine Griezmann décisif (3 buts en 3 matches) depuis que son avenir chez les Colchoneros a été scellé. Et il va falloir que le club madrilène, actuel 3e de son groupe, sorte le grand jeu pour tenter de se replacer dans la course à la qualification. Cela passe par une victoire face à une équipe du Bayer Leverkusen catastrophique et qui a déjà perdu 10 fois depuis le début de la saison, dont trois fois en C1.

Victoire du Club Bruges face au FC Porto (cote* à 3,25)

Miser sur une victoire de Bruges face à Porto est sans doute la cote la plus tentante de la semaine. En début de saison pourtant, beaucoup auraient misé sur une victoire du club portugais face au club belge. Mais c'était sans compter sur la formidable épopée brugeoise en Ligue des Champions. Avec 3 victoires et un nul, dont un carton 0-4 infligé à Porto dans son antre, le FC Bruges a toutes les cartes en main pour assurer sa qualification en 1/8e de finale de Ligue des Champions et même terminer en tête de son groupe. Miser sur une victoire cotée à 3,30 est plus que jamais un bon plan à ne pas rater...

Alors, n’attendez plus et profitez dès maintenant de l’offre exclusive Unibet pour Foot Mercato : 150€ de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI.

(*cotes soumises à variations)

(**offre uniquement pour les nouveaux inscrits)