PSG : Wanda Nara relance l’avenir de Mauro Icardi

Prêté cette saison à Galatasaray, Mauro Icardi (30 ans) s’éclate en Turquie. L’Argentin, qui appartient au PSG, a marqué 21 buts et délivré 7 passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues (20 titularisations). Convaincu, Galatasaray aimerait le conserver. Mais rien n’est encore fait. D’autant que Wanda Nara, l’épouse du joueur, a publié un message qui a de quoi inquiéter l’écurie turque et ses supporters. Ses propos sont relayés par le Corriere dello Sport.

«Je félicite tous les fans de Galatasaray. Je me sens appartenir à cette grande famille, je connais Mauro et j’ai su dès le premier jour qu’il soulèverait ce trophée. Je me souviens très bien de ce jour où je l’ai convaincu, à Paris. Aujourd’hui, nous célébrons avec vous, notre rêve est devenu réalité. Nous n’oublierons jamais notre famille Galatasaray, nous vous porterons à jamais dans nos cœurs.» Cela est perçu comme un message d’adieu de la part de la compagne du joueur. Cela a aussi de quoi inquiéter le PSG, qui compte a priori sur sa vente. La suite au prochain épisode…

