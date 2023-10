Espagne - Écosse : les compositions sont tombées

L’Écosse en quête d’un bel exploit. Dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires à l’Euro 2024, la Tartan Army se déplace à Séville pour y affronter l’Espagne et décrocher sa qualification pour le championnat d’Europe (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Ce sera le cas en cas de victoire ou même de résultat nul, alors que la Roja avait perdu le match aller en mars dernier.

De La Fuente aligne un 4-3-3 avec une charnière "française" composée de Le Normand et de Laporte, Carvajal et Baldé prenant les couloirs. Gavi, Rodri et Merino évolueront derrière le trio offensif où Torres et Oyarzabal occuperont les ailes, en soutien de Morata. En face, l’Écosse devrait évoluer avec une défense centrale à trois où figurent Porteous, Hendry et McKenna. À noter la présence du capitaine Robertson sur le côté gauche et de McTominay dans l’entrejeu derrière Dykes, en pointe.

Les compositions :

Espagne : Simon - Carvajal, Le Normand, Laporte, Baldé - Gavi, Rodri, Merino - Torres, Morata, Oyarzabal.

Écosse : Gunn - Hickey, Porteous, Hendry, McKenna, Robertson - McGinn, McTominay, McGregor, Christie - Dykes.