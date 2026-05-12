Ligue 1+ va diffuser la Ligue 3

Ce mardi, la chaîne Ligue 1+ a annoncé qu’elle diffusera en exclusivité et en intégralité le championnat de Ligue 3. «À compter de la reprise du championnat de Ligue 3, le 6 août prochain, l’ensemble des rencontres sera à suivre en direct et en exclusivité sur Ligue 1+. Pour la saison 2026/2027, Ligue 1+ proposera les neuf matches de chaque journée de championnat, confirmant ainsi son engagement en faveur de la visibilité et de la valorisation de l’ensemble du football professionnel français. Chaque journée s’ouvrira le jeudi à 20h45 avec l’affiche du week‑end. Pour ces rencontres, un dispositif renforcé de cinq caméras sera déployé, avec la présence au stade d’un duo de commentateurs ainsi que d’un journaliste bord terrain, afin d’offrir une couverture éditoriale complète.»

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Ligue 1+ ajoute : «les huit autres rencontres seront diffusées le samedi à 15h00, dans le cadre d’un multiplex dédié. Chacune de ces rencontres bénéficiera d’un canal spécifique et sera proposée en intégralité, grâce à un dispositif de deux caméras. Chaque samedi en soirée, la Ligue 3 fera également l’objet d’une page dédiée au sein du magazine de Ligue 1+. Sur les réseaux sociaux de Ligue 1+, des extraits en quasi‑direct seront diffusés tout au long du week‑end, accompagnés de contenus éditoriaux additionnels. Avec cette offre de diffusion complète, immersive et au plus près des acteurs, Ligue 1+ permettra aux supporters de suivre l’intégralité de la Ligue 3 tout au long de la saison. À partir de la saison prochaine, la chaîne proposera ainsi près de 25 heures de direct chaque semaine, complétant une offre exceptionnelle dédiée à tous les supporters du football professionnel français.» Une nouvelle aventure commence.